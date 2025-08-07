Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Domnișoară, în magazin nu se fumează”

BANCUL ZILEI | „Domnișoară, în magazin nu se fumează"

07 aug. 2025
„Domnișoară, în magazin nu se fumează" Ce s-a întâmplat apoi: Bancul zilei este de pus „în ramă"!

– Domnișoară, în magazin nu se fumează…
– Dar țigările le-am cumpărat de la tine…
– Pffff… să știi că vindem și prezervative…

Un italian, un francez și un român stăteau într-un bar și vorbeau despre amor. Italianul:

– Săptămâna trecută, m-am culcat cu draga mea Lucia, a fost grozav. Am uns-o toată cu ulei de măsline, am făcut dragoste de neuitat şi, la final, ea a gemut pentru 5 minute.

Francezul:

– Săptămâna trecută, am făcut amor cu iubita mea, Amelie, a fost grozav. Am întins frişca peste tot trupul ei, am făcut dragoste ca nebunii şi la final ea a ţipat pentru 15 minute.

Românul:

– Ei bine, săptămâna trecută şi eu am făcut dragoste cu Maria mea. Am dat-o prin untură, am făcut amor şi apoi ea a urlat şase ceasuri.

Uimiţi, italianul şi francezul îl întreabă:

– Ce naiba ai putut tu să-i faci soţiei de-a ţipat 6 ore?

BANCUL ZILEI | Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

BANC | Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.

BANC | Bulă, la sfârşitul anului școlar: „Mamă, eşti o femeie norocoasă!”

La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
