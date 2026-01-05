Prima pagină » Știri externe » Trump respinge versiunea Moscovei privind un atac ucrainean asupra reședinței lui Putin: „Nu cred că a avut loc un astfel de atac”

Mihai Tănase
05 ian. 2026, 09:00, Știri externe
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu crede în versiunea Moscovei rostogolită foarte agresiv de propaganda rusă potrivit căreia Ucraina ar fi atacat reședința președintelui rus Vladimir Putin, precizând că nu există dovezi clare care să confirme un astfel de incident.

Donald Trump a afirmat duminică, la bordul avionului Air Force One, că presupusul atac asupra vilei lui Putin nu ar fi avut de fapt loc niciodată.

„Nu cred că a avut loc un astfel de atac”, a spus liderul american, în timp ce se întorcea spre Washington, D.C., din Florida. Acesta a adăugat: „S-a întâmplat ceva destul de aproape, dar nu are nicio legătură cu acest lucru”.

Declarațiile vin după ce autoritățile de la Moscova au acuzat, luni, Ucraina că ar fi încercat să atace cu 91 de drone de atac cu rază lungă de acțiune o reședință a lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, situată în nordul Rusiei. Imediat după acest anunț al Moscovei, Kremlinul a amenințat că-și va „înăspri” poziția în negocierile de pace, potrivit Reuters.com.

Potrivit Moscovei, toate dronele ar fi fost interceptate, iar incidentul ar urma să determine o revizuire a poziției de negociere a Rusiei în discuțiile în curs cu Statele Unite privind încheierea războiului din Ucraina.

Kievul respinge acuzațiile Rusiei și cere dovezi

Versiunea prezentată de Rusia a fost contestată atât de Kiev, cât și de mai multe state occidentale, care au pus sub semnul întrebării veridicitatea acuzațiilor și lipsa unor dovezi independente care să confirme tentativa de atac.

Kievul a cerut din nou Rusiei să prezinte dovezi despre presupusul atac din regiunea Novgorod, pe care îl consideră o încercare a Kremlinului de a complica discuțiile Ucrainei cu SUA pentru găsirea unei soluții de a pune capăt războiului.

„A trecut aproape o zi și Rusia încă nu a furnizat nicio dovadă plauzibilă pentru acuzațiile sale privind presupusul «atac asupra reședinței lui Putin» dinspre Ucraina. Și nici nu o va face. Pentru că nu există nicio dovadă. Un astfel de atac nu a avut loc”, a scris ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha.

Amintim că acuzația Rusiei a venit la o zi după ce Zelenski și Trump au anunțat „progresele” obținute în timpul întâlniririi în Florida. Liderul de la Casa Albă, care a vorbit la telefon cu Putin cu câteva ore înainte de întâlnirea cu liderul ucrainean și care a afirmat că un acord de pace pentru a pune capăt invaziei de aproape patru ani ar putea fi „mai aproape ca niciodată”.

Pe de altă parte, Moscova a dat de înțeles în permanență că nu este pregătită să facă nicio concesie de pace în afara unei păci în termeni rusești.

