BANC | „Bulă, cum este să fii bărbat însurat?”

– Bulă, cum este să fii bărbat însurat?

– Super tare, mă simt de parcă aș fi din nou în liceu.

– Adică?

– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…

Bulă dă examen la secția de poliție

Bulă dă examen la secția de poliție. Mai are alți doi candidați în fața lui. Intră primul. I se oferă o fotografie din profil și i se cere să spună ce poate deduce despre acel individ.

– Acest om are o singură ureche!

– Ieși afară! Nu vezi că este o poză din profil?

Intră al doilea candidat. Aceeași întrebare.

– Din câte văd eu, omul ăsta are o singură ureche.

– E clar, ieși afară!

În sfârșit, intră și Bulă. Analizează fotografia cu mare atenție, timp de 20 de minute, după care dă răspunsul:

– Este clar că acest individ are lentile de contact!

– Bravo, Bulă! Ești genial! Cum ți-am dat seama!

Colecționarul de ARTĂ și pisica amărâtă

Un colecționar de artă vede la ușa unui mic anticariat o pisică mică și amărâtă, vai mama ei, care bea lapte dintr-o farfurioară. Dintr-o privire își dă seama că farfurioara e veche și foarte valoroasă.

Se gândește cum să facă să pună mâna pe ea.

Intră în magazin și se adresează vânzătorului:

– Bună ziua, am văzut o pisicuță la ușa magazinului dvs. Îmi place foarte multe. Vă dau doi dolari pe ea.

– Domnule, nu se poate. E pisicuța magazinului și ne place și nouă foarte mult. Fără 20 de dolari, nu o dăm.

Colecționarul îi dă vânzătorului banii, ia pisicuța în brațe și zice:

