BANCUL ZILEI | Bolojan, cerșetorul și suta de lei

11 oct. 2025, 10:41, Bancuri
Gândul vă propune un banc care să vă amuze în această zi de sâmbătă, 11 octombrie 2025. Să râdem cu „Bolojan, cerșetorul și suta de lei”.

Bolojan i-a dat unui cerșetor 100 de RON, dar i-a reținut CAS, CASS, impozit și acum are ăla să-i dea 2 Ron.

Să râdem în continuare:

Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.
În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.
La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.
Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.
Bill, înnebunit, începe:
– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!
Nimeni nu are curaj.
– Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.
– Toata averea mea și fata de soție!
Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.
– Bulă, mi-ai salvat fata! Toata averea mea și fata îți aparțin!
– Te dau naibii cu fata ta și cu toata averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, că-l omor!

Patronul și tânărul leneș

Patronul unei întreprinderi se hotărăște să meargă să facă o vizita neanunțată muncitorilor, să vadă cum lucrează aceștia. Plimbându-se pe șantier, vede la un moment dat un tânăr care fuma tacticos la umbra unui pom, rezemat comod de trunchiul copacului.
Văzând ca tânărul nu se sinchisește de apariția lui, patronul se apropie de el și îl întreabă:
– Cu cat ești tu plătit pe lună?
– Cu 150 de Euro, răspunde băiatul.
– Uite aici îți dau 150 Euro, dar cară-te și să nu te mai văd pe aici!
Tânărul ia banii si pleacă.
Nervos, patronul îl cheamă pe șeful de șantier si îl întreabă:
– De cat timp lucra leneșul asta în firma mea?
– A, băiatul acela? Nu lucra aici!
Venea doar să ne aducă pizza!

„Domnul polițist, pot să explic”

Un tip este oprit pentru viteză:

– Domnul polițist, pot să explic!

– Nu explici nimic, hai la secție!

– Domnule, dar este o situație…

– Nu vreau să aud, hai la secție!

Ajung la secție, tipul tot încearcă să îi zică ceva, polițistul nu îl lasă să zică nimic. Îl bagă într-o celulă:

– Te bag aici până vine domnul ofițer și atunci vedem ce facem!

– Apropo de asta…

– Bă, taci! Nu avem ce discuta!

După o vreme, vine din nou polițistul și îi zice:

– Oricum, ai noroc că domnu’ ofițer o să vină binedispus, e plecat la nunta fiicei.

– Mă îndoiesc, eu sunt ginerele!

Vine soția acasă și zice soțului:

– N-o să-și vină să crezi ce norocoasă sunt! Treceam ieri dimineață pe lângă coșurile de gunoi și când văd deasupra o pereche de pantofi superbi, mărimea mea. Uite-i!

– Da?! Mamă, ce noroc!

Peste vreo trei zile soția iar povestește:

– Deci așa noroc nu se poate! Ieri intru pe gangul de la magazin și când mă uit pe un cuier, ce să vezi, o blană de nurcă nou-nouţă!

– Doamne, ce noroc pe tine! Mie nu-mi merge deloc, ieri când să mă culc, am găsit sub pernă o pereche de chiloţi – zic ce noroc, când colo nu erau mărimea mea!

BANC | Bulă plasează un anunţ la matrimoniale

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.

– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că…

BANC | Bulă, la sfârşitul anului școlar: „Mamă, eşti o femeie norocoasă!”

La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi …

BANC | „Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!”

Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!

– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără …

