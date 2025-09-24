BANC | Bulă se duce să returneze un papagal la pet-shop

Bulă se duce să returneze un papagal la pet-shop.

– Domnule Bulă, dar care este problema?

– Aș vrea un mascul, în schimb.

– Dar cum v-ați dat seama că este femelă?

– Imediat cum am ajuns acasă, în loc să repete ce zic eu, a început să mă contrazică.

BANCUL ZILEI | Funcție de conducere

– Cu ce te ocupi?

– Am o funcție de conducere.

– Mai specific… – Continuarea aici

Bulă și Ștrulă discută despre femei

– Bulă, îți plac femeile urâte?

– Nu, Ștrulă.

– Dar femeile care beau și fumează îți plac?

– Deloc!

– Bulă, dar femeile care mint și înșală? Astea îți plac? – Continuarea aici

Bulă intră într-un magazin și cere 7 grame de parizer

– Parizer aveți?

– Da, domnnule Bulă.

– Vreau și eu 7 grame. – Continuarea aici

Fotbalistul și preotul

Un fotbalist, la preot:

– Părinte, în RAI se joacă fotbal?

– Trebuie să mă documentez, vino mâine.

A doua zi: – Continuarea aici

Bulă, Bubulina și fustița prea scurtă

– Bubulino, fustița asta este prea scurtă.

– Bulă, chiar vrei să vorbim despre chestii prea scurte? – Continuarea aici

Bulă îi spune Bubulinei: „Simt că vrei să mă părăsești”

– Simt că vrei să mă părăsești. Simt asta. Zi-mi, Bubulino, așa este? – Continuarea aici

Gamerii și Noaptea de Înviere

Doi gameri se jucau World of Warcraft în noaptea de Înviere.

– Hristos a Înviat! – Continuarea Aici

