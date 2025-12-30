Ministra de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că cei trei români implicați în accidentul grav de la telecabina din stațiunea Macugnaga din nordul Italiei sunt într-o stare bună și se află în afara oricărui pericol. Aproximativ 100 de turiști au rămas blocați pe munte după ce telecabina s-a izbit de un zid.
În postarea de pe pagina personală de Facebook, Oana Țoiu a spus că telecabina care efectuează transportul turiştilor a funcţionat necorespunzător la oprirea în staţiile de urcare, respectiv coborâre. Aceasta a adăugat că nu sunt raportate victime grave, iar operaţiunile de salvare sunt în curs de finalizare. Totodată, ministra de Externe reamintește că românii afectați și familiile acestora au la dispoziție non-stop numărul de telefon de urgență al Consulatului General al României la Torino.
„Românii prinși în telecabina din Italia sunt acum bine. În staţiunea montană Macugnaga, situată în nordul Italiei, în vecinătatea frontierei cu Elveţia, telecabina care efectuează transportul turiștilor a funcţionat necorespunzător la oprirea în staţiile de urcare, respectiv coborâre. Pe parcursul ultimelor ore am ținut legătura cu Consulatul General al României la Torino, care s-a autosesizat și s-a aflat în legătură cu autorităţile italiene. Acestea au intervenit la faţa locului pentru evacuarea celor aproximativ 100 de persoane rămase blocate în telecabine și avem veşti bune: cei trei cetățeni români, despre care avem cunoștință, aflați în telecabină, au fost evacuați și sunt într-o stare bună”, a transmis Oana Țoiu.
Reamintim că un accident grav a avut loc marți la telecabina Monte Moro din Macugnaga, în provincia Verbano-Cusio-Ossola din Italia. Incidentul s-a produs pe a doua secțiune a telecabinei, care leagă Alpe Bill de Monte Moro. Impactul a provocat și un recul al cabinei de sud, în care se afla doar șoferul, rănit ușor.