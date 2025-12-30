Ministra de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că cei trei români implicați în accidentul grav de la telecabina din stațiunea Macugnaga din nordul Italiei sunt într-o stare bună și se află în afara oricărui pericol. Aproximativ 100 de turiști au rămas blocați pe munte după ce telecabina s-a izbit de un zid.

În postarea de pe pagina personală de Facebook, Oana Țoiu a spus că telecabina care efectuează transportul turiştilor a funcţionat necorespunzător la oprirea în staţiile de urcare, respectiv coborâre. Aceasta a adăugat că nu sunt raportate victime grave, iar operaţiunile de salvare sunt în curs de finalizare. Totodată, ministra de Externe reamintește că românii afectați și familiile acestora au la dispoziție non-stop numărul de telefon de urgență al Consulatului General al României la Torino.