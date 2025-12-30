Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – miercuri, 31 decembrie, de la ora 20.00

Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – miercuri, 31 decembrie, de la ora 20.00

30 dec. 2025, 22:00, Marius Tucă Show
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - miercuri, 31 decembrie, de la ora 20.00

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat – prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog.

Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.

De la analize la rece a celor mai importante evenimente, la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.

