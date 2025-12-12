BANC | Bulă voia să se angajeze la CFR

Mediafax
Bulă voia să se angajeze la CFR, la macazuri. Încearcă să treacă testul suprem. Inspectorul CFR îl întreabă:
– Bulă, ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?
– Aș trece un tren pe altă linie!
– Și dacă macazul este defect?
– Aș merge pe linii și aș folosi comutarea manuală!
– Și dacă nici asta nu merge?
– Aș fugi în gară și aș suna pe responsabilul de la macazul următor!
– Și dacă nu răspunde?
– Aș merge în oraș să-l chem pe unchiul Ion!
– De ce, Bulă?
– Are 90 de ani! La vârsta asta ar fi singura lui șansă să vadă de aproape un accident de tren!