BANC | Bulă voia să se angajeze la CFR

Bulă voia să se angajeze la CFR, la macazuri. Încearcă să treacă testul suprem. Inspectorul CFR îl întreabă:

– Bulă, ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?

– Aș trece un tren pe altă linie!

– Și dacă macazul este defect?

– Aș merge pe linii și aș folosi comutarea manuală!

– Și dacă nici asta nu merge?

– Aș fugi în gară și aș suna pe responsabilul de la macazul următor!

– Și dacă nu răspunde?

– Aș merge în oraș să-l chem pe unchiul Ion!

– De ce, Bulă?

– Are 90 de ani! La vârsta asta ar fi singura lui șansă să vadă de aproape un accident de tren!