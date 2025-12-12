Prima pagină » Bancuri » BANC | Bulă voia să se angajeze la CFR

BANC | Bulă voia să se angajeze la CFR

12 dec. 2025, 17:08, Bancuri
BANC | Bulă voia să se angajeze la CFR

Bulă voia să se angajeze la CFR, la macazuri. Încearcă să treacă testul suprem. Inspectorul CFR îl întreabă:

– Bulă, ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?
– Aș trece un tren pe altă linie!
– Și dacă macazul este defect?
– Aș merge pe linii și aș folosi comutarea manuală!
– Și dacă nici asta nu merge?
– Aș fugi în gară și aș suna pe responsabilul de la macazul următor!
– Și dacă nu răspunde?
– Aș merge în oraș să-l chem pe unchiul Ion!
– De ce, Bulă?
– Are 90 de ani! La vârsta asta ar fi singura lui șansă să vadă de aproape un accident de tren!

Bulă intră în farmacie, cere bicarbonat de sodiu, plătește și pleacă….

Recomandarea video

Mediafax
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux nu mai vinde, iar asta se vede în camerele de 4.000 de euro care rămân neocupate în plin sezon
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Cancan.ro
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de la gara de Nord
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Un simplu truc cu lumina dezvăluie căi cerebrale ascunse în detaliu microscopic
SPORT Gigi Becali și Marius Șumudică au făcut show. DIALOG incendiar. „Ești mare antrenor” / „Eu am făcut schimbările”
18:49
Gigi Becali și Marius Șumudică au făcut show. DIALOG incendiar. „Ești mare antrenor” / „Eu am făcut schimbările”
VIDEO Teroare într-un mall din Italia. Un român, înarmat cu un pumnal de 30 de cm, a amenințat clienții și i-a atacat pe polițiști
18:16
Teroare într-un mall din Italia. Un român, înarmat cu un pumnal de 30 de cm, a amenințat clienții și i-a atacat pe polițiști
ULTIMA ORĂ Trump și Clinton apar într-un nou lot de fotografii în dosarul Epstein. 19 din 95.000 de imagini, date publicității. Figuri celebre apar cu agresorul
18:11
Trump și Clinton apar într-un nou lot de fotografii în dosarul Epstein. 19 din 95.000 de imagini, date publicității. Figuri celebre apar cu agresorul
ECONOMIE Lovitură de grație de la Uniunea Europeană pentru Shein, Temu și AliExpress. De când vor fi taxate în plus coletele cu o valoarea mai mică de 150 de euro
18:09
Lovitură de grație de la Uniunea Europeană pentru Shein, Temu și AliExpress. De când vor fi taxate în plus coletele cu o valoarea mai mică de 150 de euro
CONTROVERSĂ Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023 a fost arestată în Iran. Ea luptă pentru drepturile femeilor și a fost arestată de autorități de 14 ori
17:36
Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023 a fost arestată în Iran. Ea luptă pentru drepturile femeilor și a fost arestată de autorități de 14 ori

Cele mai noi