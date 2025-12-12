Prima pagină » Știri politice » Ponta arată cu degetul „presa de propagandă” care face jocurile USR-ului: „Dau circ la popor dacă tot nu sunt în stare să dea pâine”

Ponta arată cu degetul „presa de propagandă” care face jocurile USR-ului: „Dau circ la popor dacă tot nu sunt în stare să dea pâine”

Ruxandra Radulescu
12 dec. 2025, 20:06, Știri politice
Ponta arată cu degetul

Victor Ponta, fost premier al României, a transmis un mesaj virulent, în contextul mobilizării bulei progresiste după documentarul Recorder despre corupția din sistemul de justiție. 

Victor Ponta atrage atenția asupra problemelor care afectează direct majoritatea românilor, cum ar fi creșterea taxelor, înghețarea veniturilor și inflația în creștere.

La aceste aspecte se adaugă și posibilitatea majorării TVA-ului în 2026. Toate aceste măsuri, subliniază Ponta, sunt rezultatul conducerii actuale, formată din guvernul Bolojan și administrația Nicușor Dan.

„Dacă tot nu sunt în stare să dea poporului pâine – au repornit Circul!

În 2025 am pierdut cu toții aproximativ 10% din salarii, pensii și venituri, din cauza inflației. În 2026 nu vom primi absolut nimic în plus la salarii, pensii sau venituri care să acopere această pierdere produsă de inflație.

Mai mult, vom pierde suplimentar, peste efectele inflației (care va continua), prin taxe mai mari pe proprietate, creșterea taxelor locale, majorarea impozitelor pe dividende, accize mai mari și, foarte probabil, o nouă creștere a TVA.

Aceste probleme reale ale vieții de zi cu zi afectează aproximativ 90% din populație – iar eu mă adresez acestor 90%.

Există însă și un segment de circa 10% dintre români care lucrează în multinaționale sau sunt „influenceri”, ONG-iști, activiști ori parte a unei prese de propagandă”, transmite Victor Ponta.

Victor Ponta condamnă „presa de propagandă”, susținători ai USR și ai Codruței Kovesi, care sunt mai degrabă preocupați să facă dosare „judecătorilor care nu acceptă să devină „plutoane de execuție” pentru adversarii politici și pentru oamenii de afaceri români”.

„Aceștia nu pierd nimic, pentru că, în realitate, plătesc puține taxe și impozite, nu își fac cumpărăturile în România, primesc bani neimpozitați din diverse fonduri ale Guvernului României sau ale Uniunii Europene și sunt conectați mai degrabă la viața din Paris, Bruxelles sau Dubai (sau la cafenelele și restaurantele scumpe din centrul Bucureștiului și al Clujului).

Acești 10% au alte preocupări: în ce funcții și sinecuri mai pot fi promovați de USR și cum pot fi readuși Kovesi și Portocală la conducerea DNA, pentru a “decapa” politicienii si a le face dosare judecătorilor care nu acceptă să devină „plutoane de execuție” pentru adversarii politici și pentru oamenii de afaceri români.

Sau sa ii readuca pe Livia Stanciu , Ionut Matei sau Danilet care sa “dea circ la popor” daca tot nu sunt in stare sa “dea paine”
Cele două Românii nu se mai confruntă direct – ele devin, pur și simplu, paralele”, conchide Ponta.

