George Simion intervine în scandalul din justiție: Nu ne sperie întoarcerea lui Kovesi. Documentarele nu rezolvă justiția, doar căderea PSD-USR poate

Liderul AUR, George Simion, a reacționat, într-un clip video pe Facebook, la situația justiției din România, precizând că este „acaparată ca tot statul”. În opinia politicianului, întoarcerea lui Kovesi din februarie nu reprezintă o soluție, iar singura rezolvare reală poate fi oferită de căderea guvernului PSD-USR. Miza scandalului actual, pornit după documentarul Recorder „Justiție Capturată”, este ca cei care au anulat alegerile din 2024 „să pună șefii de parchete și să controleze următoarele arestări”, mai acuză președintele AUR.

Simion a transmis că partidele și politicienii care au susținut modificările legilor justiției în 2022 încearcă să pară acum nevinovați, precizând că AUR a fost singurul partid care s-a opus acestor schimbări.

„Cei care au comandat anularea alegerilor din România, folosind «Justiția coruptă», acum se pretind fete virgine și nu recunosc faptul că vor să pună ei următorii șefi de Parchete și să controleze ei următoarele arestări. Dacă nu mă credeți, să știți că AUR, împreună cu parlamentarii suveraniști, au fost singurii care în 2022 s-au împotrivit modificării legilor justiției. Predoiu, cu Stelian Ion, cu toată gașca, inclusiv PSD, au votat acele modificări la legile justiției în 2022”, a transmis George Simion în mesajul video.

El a menționat că nu este vorba de o reformă a justiției în interesul românilor, ci de încercarea de a o acapara și mai mult.

„Să nu aveți dubii despre ce este vorba aici. Nu este vorba de justiție pentru români, nu este vorba despre curățarea justiției, e vorba de acapararea și mai multă a Justiției. Sunt nereguli, ei l-au salvat pe Vanghelie, ei au fost mână-n-mână la toate aceste matrapazlâcuri care s-au întâmplat în acești ani. Răspândesc în continuare informații false despre noi – «Simion, care împreună cu AUR a fost votat pentru pensiile speciale», nu mai mințiți, nu merge așa. Nu păcăliți lumea așa”, a subliniat politicianul.

Potrivit liderului AUR, lansarea unui documentar sau a unor declarații nu echivalează cu soluții reale.

„Doar pentru că ați făcut un documentar pe care l-ați lansat în momentul potrivit nu înseamnă că voi aveți soluțiile pentru a rezolva ce se întâmplă în Justiție. Oamenii care sunt părtinitori, oamenii care sunt corupți din Justiție de mult puteau fi înlăturați pentru că ați avut prin doamna Kovesi, pentru că ați avut Ministerul Justiției prin Stelian Ion, pentru că voi sunteți cei care clamau justiție independentă”, afirmă politicianul.

„Nu o să ne reduceți la tăcere și nu o să reușiți să luați atenția opiniei publice despre mărirea de taxe, despre introducerea de taxe pe solarii, magazii, despre criza apei, despre felul în care ați îngenunchiat efectiv economia pentru că sunteți incapabil”.

El a oferit și soluție, respectiv căderea guvernului PSD-USR la vot.

„Dacă vreți o soluție reală și durabilă, acest guvern PSD-USR trebuie să cadă la vot așa cum este democratic. Degeaba vă agitați și credeți că cineva se sperie de voi cum se speria odinioară. Nu sunteți voi stăpâni noștri”, a mai spus Simion.

Fosta șefă DNA și actuala șefă a Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a semnat vineri lista celor 518 procurori și judecători care se declară solidari cu magistrații care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Juriști marcanți și magistrați celebri descifrează asaltul taberei #rezist asupra Justiției: „Nicușor Dan se joacă cu focul! Cine este acest Recorder, nu cumva sunt cei care căutau case în Brazilia și ne-am pierdut 2 luni? Am înnebunit cu toții?”/„Asistăm la un asalt al USR-ului pentru șefia marilor parchete/ Au murit dosarele când Bologa a condus DNA”/ „Asistăm la o încercare de resubordonare a Justiției”

Recorder pare că i-a ridicat mingea la fileu lui Nicușor Dan pe terenul justiției: „Persoanele vinovate trebuie pedepsite tot de sistemul de justiție”