Antrenorul Rapidului a vorbit la conferința de presă dinaintea meciul cu Oțelul Galați din etapa 20, programat la 13 decembrie, despre duelul cu gălățenii, dar a atins și alte subiecte, printre care și transferul lui Kevin Ciubotaru, jucător dorit și de FCSB.

Rapid e pe primul loc în Superliga, 39 de puncte, la două de FC Botoșani, locul doi, și patru de Dinamo, locul trei. Oțelul e pe șapte, 27 de puncte, la unul de locul șase, care duce în play-off.

Costel Gâlcă, despre transferul jucătorului dorit și de FCSB. „E interesant”

Kevin Ciubotaru,21 de ani, de la Hermannstadt, are o clauză de reziliere de 450.000 de euro. Din câte se pare, e aproape înțeles cu FCSB, dar fundașul stânga e și pe lista Rapidului.

Despre transferul lui Kevin Ciubotaru, Costel Gâlcă a spus: „E un «under» interesant pentru toată lumea. A fost și la echipa națională. Deocamdată, noi în această poziție îl avem pe Borza. E prea devreme să vorbim despre faptul că venirea lui Ciubotaru depinde de plecarea lui Borza. Abia a revenit, nu a apucat să intre să joace. Când va juca mai mult, dacă va avea oferte, va pleca”.

Ce spune Gâlcă despre partida cu Oțelul și care e situația lui Baroan?

Costel Gâlcă, despre FCSB: „O revenire extraordinară”

Antrenorul Rapidului a vorbit și despre meciurile europene ale echipelor românești, Craiova și FCSB: „Au fost meciuri cu emoții mari, cu suspans mare. Îmi pare rău pentru Craiova și felicitări FCSB-ului! A fost o revenire extraordinară. Dacă ne uităm la jocul lui Feyenoord, m-a surprins organizarea lor. Luau multe acțiuni individuale. Dacă e organizare mai bună, îi poți surprinde. M-a impresionat negativ Feyenoord. Nu mă așteptam. La 3-1 nu mai erau o echipă. Au marcat 3 goluri, au avut organizare ofensivă bună, iar apoi au jucat individual”.

FCSB a învins Feyenoord cu 4-3 în Europa League și Universitatea Craiova a pierdut, 1-2, cu Sparta Praga, în Conference League.