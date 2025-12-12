Prima pagină » Actualitate » După documentar, „eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, nu mai vrea să fie judecător. Se face procuror, după ce a lucrat la „Doi și-un sfert”

12 dec. 2025, 19:34, Actualitate
Judecătorul Laurențiu Ionel Beșu, care a făcut așa zise „dezvăluiri” în documentarul Recorder, nu mai vrea să fie judecător, vrea să devină procuror. La Giurgiu. Asta după ce în trecut a activat la DGIPI. 

După ce Inspecția Judiciară a intrat pe fir, Beșu se face procuror

Pe site-ul CSM a fost postat un anunț în care se precizează că, marți, în data de 16 decembrie, va avea loc la Secția pentru procurori a CSM susținerea interviului în cadrul procedurii pentru numirea din funcția de judecător în cea de procuror, potrivit prevederilor art.194 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Printre cei 14 judecători care vor să devină procurori se află și Laurențiu Beșu, actual magistrat la Tribunalul București. El este primul care solicită să fie numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, după ce CSM a anunțat că verifică prin Inspecția Judiciară acuzațiile din documentarul cu pricina.

Procedura prevede că, la cererea lor motivată, judecătorii pot fi numiți în funcția de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, iar procurorii pot fi numiți în funcția de judecător la judecătorii, prin decret al președintelui României, la propunerea Secției CSM.

Înainte să fie judecător, Beșu a fost ofițer DGIPI

Potrivit portalului justiției, judecătorul Laurențiu Beșu a fost în trecut ofițer de poliție judiciară și a activat în serviciul secret al Ministerului de Interne – DGIPI.

Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a anunțat ieri, în cadrul conferinței de presă că, în cazul judecătorului Laurențiu Beșu, au fost trimise sesizări către Inspecția Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Suprem de Apărare a Țării și Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Cele mai noi