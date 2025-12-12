Prima pagină » Știri externe » Snoop Dog a devenit antrenorul onorific al echipei SUA pentru Jocurile Olimpice. Acesta va motiva sportivii americani la Jocurile de Iarnă din Italia

12 dec. 2025, 19:24
Rapperul american Snoop Dogg a fost numit antrenorul onorific al echipei Statelor Unite pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de iarnă de la Milano Cortina, din 2026, au anunțat cei de la Comitetul Olimpic Național al SUA. Este o poziție de voluntariat, menită să sprijine și să inspire sportivii americani în afara competițiilor.

La Jocurile de la Paris, Snoop Dogg a fost unul dintre protagoniștii principali, unde a purtat flacăra olimpică, a participat la ceremonia de închidere, la competițiile de breakdance și alte evenimente. Snoop Dogg și-a dezvăluit rolul în cadrul emisiunii Linked , sub titlul de „Antrenorul Snoop, Echipa SUA ”. El se va alătura vastei rețele de personal, antrenori, experți medicali, administratori și parteneri USOC care ajută sportivii echipei SUA să își urmeze visele și să inspire națiunea, au anunțat americanii din Comitetul Olimpic.

USOC a declarat că Snoop Dogg „își va oferi umorul și inima caracteristice” pentru a motiva și inspira sportivii americani, în timp ce directorul executiv al organizației, Sarah Hirshland, a declarat că „entuziasmul vedetei hip-hop pentru mișcarea olimpică și paralimpică este contagios”.

Snoop Dogg a adăugat: „Această echipă reprezintă ce e mai bun din ceea ce poate fi sportul: talent, inimă și efort. Dacă pot aduce puțin mai multă dragoste și motivație în acest sens, este o victorie pentru mine”.[…] „Adevăratele staruri sunt sportivii echipei americane, iar eu sunt aici doar pentru a încuraja, susține și, probabil, a împărtăși un pic de înțelepciune din afara”, a spus Snoop Dogg.

Jocurile Olimpice de Iarnă se vor desfășura în perioada anul viitor între 6-22 februarie în orașele Milan, Cortina d’Ampezzo și alte opt localități din Munții Alpi. În competiție vor participa peste 3.500 de sportivi din aproximativ 93 de țări, care vor concura pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive. Acestea vor fi primele Jocuri Olimpide de Iarnă găzduite de Italia după 20 de ani, după cele din Torino din 2006.

Cele mai noi