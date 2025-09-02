Prima pagină » Bancuri » BANC | Gelozia lui Bulă

BANC | Gelozia lui Bulă

02 sept. 2025, 16:35, Bancuri
Gelos din fire, Bulă o sună pe Bubulina de 30 de ori, în timp ce ea era la dentist.

La al 51-lea apel, dentistul nu mai poate, ridică telefonul și răspunde:

– Domnule Bulă, gata, am terminat. Bubulina acum scuipă și pleacă!

„Cum aș putea trăi 100 de ani?”

Bulă, la doctor:
– Cum aș putea trăi 100 de ani?
– Fumați?!
– Nu!
– Beți?!
– Nu!
– Mâncați de la fast-food?!
– Continuarea AICI.

Bancul de marți: Un procuror DNA era în inspecție prin satele Moldovei

Un procuror DNA era în inspecție prin satele Moldovei și ajunge la o fermă:
– Trebuie să vă inspectez ferma să văd dacă nu cumva cultivați droguri ilegale!
– Nici o problemă, puteți căuta unde doriți, mai puțin pe câmpul din dreapta, îi răspunse fermierul.
Atunci procurorul își scoate legitimația și i-o lipește de față:
– Vezi asta? Sunt procuror DNA și caut unde vreau eu, nu unde îmi spui tu! Ai înțeles?
– Bine, mă scuzați…
Continuarea AICI.

Avocatul apărării și pensionara atotcunoscătoare

Într-un mic orășel, avocatul acuzării cheamă primul martor, o bătrânică simpatică. Văzând-o cam emoționată, începe cu o întrebare de complezență:
– Doamnă, spuneți-mi dacă mă cunoașteți…
– Dacă te cunosc? Dar, bineînțeles că te cunosc, domnule Popescu, te știu de când erai un băiețel! Ai fost o mare dezamăgire pentru mine. Minți, manipulezi oamenii, îi vorbești pe la spate și faci afaceri necurate cu mașini! Dar cel mai rău este că-ți înșeli, fară rușine, nevasta!
Înmărmurit, avocatul încearcă să schimbe discuția și spune:
– Doamna, dar pe avocatul apărării îl cunoașteți?
– Continuarea AICI.

Întoarcerea din luna de miere

Cum s-au întors din luna de miere, proaspăta mireasă își și sună mama, care locuia într-un alt oraș.
– Cum au mers lucrurile, întreabă mama.
– Ohh, mamă, luna de miere a fost grozavă, am petrecut momente pline de romantism, tandrețe și iubire. A fost totul la superlativ. Dar mamă, pe drum la întoarcere, Ion a început să folosească un limbaj terifiant. Chestii pe care nu le-am auzit în viața mea. Cele mai groaznice cuvinte care pot exista. Trebuie să vii să mă iei acasă. Te rog, mamă… spune Maria, suspinând.
– Dar, dragă… despre ce cuvinte vorbești?
– Nu pot spune, mamă, sunt atât de îngrozitoare, te rog… vino și ia-mă acasă!
– Draga mea, trebuie să-mi spui ce anume te-a supărat. Spune-i mamei tale, ce… vezi AICI continuarea.

