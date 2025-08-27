Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | Ce înseamnă titlul onorific, de fapt

BANCUL ZILEI | Ce înseamnă titlul onorific, de fapt

27 aug. 2025, 08:30, Bancuri
BANCUL ZILEI | Ce înseamnă titlul onorific, de fapt

Bancul acestei zilei este despre armonia în familie sau, mai bine spus, despre „ce înseamnă titlul onorific, de fapt”, într-o căsnicie!

Ei bine, «titlu onorific este atunci când soția spune: Soțul meui este capul familiei!»”

Să râdem în continuare:

