BANC | Medicul, rudele și bătrânul putred de bogat

Astăzi, Gândul.ro vă aduce în atenție un nou banc savuros, de data aceasta fiind la mijloc un dialog între un medic, un bătrân putred de bogat și rudele sale. Conversația stârnește râsul.

Medicul iese de la pacient, un bătrân bolnav, dar putred de bogat. Rudele, foarte curioase, îl întreabă:

– Doctore, mai e vreo speranță?

– Niciuna! Pacientul se va vindeca!

Ofertă pentru internet

– Alo?!?.. Bună ziua! Suntem de la Orange și dorim să vă facem o ofertă pentru internet!

– Hmmm… Nu cred că e mai bună decât oferta pe care o am!

– Scuzați-mă, dar… vezi continuarea.

Norocul lui Bulă

Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive. Sătul, merge la biserică și se roagă:

– Doamne, fă să mai câștige și alții și să pierd și eu măcar o dată!

Dumnezeu îl aude și-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorința. Totuși, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soție pe Miss India. Bulă nu are de ales, o ia cu el acasă, în speranța că aceasta îi va aduce totuși un mic ghinion. Trec câteva luni și, într-o seară, îi spune soției:

– Draga mea, ești senzațională ca nevastă, dar am și eu o mică nemulțumire.

– Care, Bulă?

– Semnul tău de pe frunte mi-ar… vezi continuarea.

Un băiat simplu și sărac

–Bună, frumoaso, ți-o spun direct ca să nu ne lungim, îmi place de tine și vreau să fim împreună. Eu sunt un băiat simplu și sărac deocamdată, n-am avere, dar am patru ouă și o găină. După calculele mele, din ouălele alea ies patru găini care se vor oua și tot așa, deci în 3 ani fac un milion de euro. Ce zici, ne combinăm?

–Bună, îmi pare rău, dar… vezi continuarea.

