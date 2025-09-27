BANC | „Domnule Bulă, ce salariu doriți?”

Bulă merge la un interviu și își negociază venitul lunar. Citește acest banc și află ce a cerut el și ce primește! Totul începe în forță…

– Domnule Bulă, ce salariu doriți?

– Aș vrea cel puțin 10.000 lei.

– Noi suntem dispuși să vă oferim 20.000 lei, mașină de serviciu și secretară personală. Este ok?

– Dumneavoastră faceți mișto de mine?

– Domnule Bulă, păi cine a început?

