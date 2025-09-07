Prima pagină » Bancuri » Bancul de duminică | Un băiat simplu și sărac

Bancul de duminică | Un băiat simplu și sărac

07 sept. 2025, 07:31, Bancuri
Bancul de duminică | Un băiat simplu și sărac

Dacă e duminică, încheiem săptămâna cu un nou banc spumos. Bancul se numește, sugestiv, „Un băiat simplu și sărac”. Iată de ce!

Bună, frumoaso, ți-o spun direct ca să nu ne lungim, îmi place de tine și vreau să fim împreună. Eu sunt un băiat simplu și sărac deocamdată, n-am avere, dar am patru ouă și o găină. După calculele mele, din ouălele alea ies patru găini care se vor oua și tot așa, deci în 3 ani fac un milion de euro. Ce zici, ne combinăm?

Bună, îmi pare rău, dar nu ești genul meu!

21 august 2024

Dacă nu m-ai vrut când am avut o găină și 4 ouă, acum să nu mă cauți, că le-am mâncat de-atunci.

Alte bancuri haioase

Un cavaler urma să plece în cruciadă. Își făcu bagajele, puse centura de castitate la nevastă și dădu cheia centurii celui mai bun prieten:

Dacă nu întorc în 3 ani, o poți avea pe nevastă-mea.

Și își văzu de drum. După o oră de mers, prietenul îl ajunse din urmă:

-Mi-ai dat altă cheie!!

Cu o zi înaintea nunții, mirele îl abordează discret pe preotul care urma oficieze slujba:

Uite, părinte, hai ne înțelegem. Îți dau 100 de lei dacă schimbi puțin jurămintele.

aprecia foarte mult dacă atunci când ajungi la partea aia în care trebuie să jur o o iubesc, respect și o îi fiu devotat pentru tor restul vieții, nu o mai zici.

Treci și dumneata peste.

Mirele îi pasează preotului banii și pleacă bucuros a rezolvat o problemă.

În ziua nunții, când vine momentul pentru jurământul mirelui, preotul se uită în ochii bărbatului și spune:

Juri să te târăști la picioarele ei, îi asculți fiecare poruncă și fiecare dorință, îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață, îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață de acum înainte și până când moartea vă va despărți, și juri în fața Domnului și în fața soției tale nu te vei uita niciodată la altă femeie, atât cât veți fi în viață?

Tânărul mire se albește la față, înghite greu, se uită în jur și zice cam fără voce:

– Da. Apoi se apleacă spre preot și îi spune printre dinți:

– Am crezut că avem o înțelegere!

Preotul îi pune bancnota de 100 de lei înapoi în mână și îi șoptește:

Aveam, dar ea mi-a făcut o ofertă mai bună!

