BANC | Pentru cine l-a părăsit Bubulina pe Bulă

Gândul.ro vă propune un banc menit să stârnească hohote de râs. Personajele principale sunt Bulă și Ștrulă care discută despre faptul că Bubulina l-a părăsit pe Bulă.
– Bulă, ce mai zici?
– Ștrulă, m-a părăsit Bubulina pentru cel mai bun prieten al meu.
– Cum adică? Credeam că eu sunt cel mai bun prieten al tău.
– Sincer să fiu, acum este el…
Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.
În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.
La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.
Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.
Bill, înnebunit, începe:
– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!
Nimeni nu are curaj.
– Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.
– Toată averea mea și fata de soție!
Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.
– Bulă, mi-ai salvat fata! Toată averea mea și fata îți aparțin!
