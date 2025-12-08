Prima pagină » Bancuri » BANC | Pentru cine l-a părăsit Bubulina pe Bulă

BANC | Pentru cine l-a părăsit Bubulina pe Bulă

08 dec. 2025, 16:49, Bancuri
BANC | Pentru cine l-a părăsit Bubulina pe Bulă

Gândul.ro vă propune un banc menit să stârnească hohote de râs. Personajele principale sunt Bulă și Ștrulă care discută despre faptul că Bubulina l-a părăsit pe Bulă.

– Bulă, ce mai zici?

– Ștrulă, m-a părăsit Bubulina pentru cel mai bun prieten al meu.

– Cum adică? Credeam că eu sunt cel mai bun prieten al tău.

– Sincer să fiu, acum este el…

Să râdem în continuare

BANCUL ZILEI | „Am sunat-o pe nevastă-ta și i-am zis totul despre noi”

– Aseară m-am îmbătat, am sunat-o pe nevastă-ta și i-am zis totul despre noi.
– De ce ai făcut asta?
– Nu mai suport, când te sun să vii pe la mine și tu îmi zici că nu poți, pentru că ești cu ea, îmi vine să mor. Vezi continuarea aici…

Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.
În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.
La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.
Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.
Bill, înnebunit, începe:
– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!
Nimeni nu are curaj.
– Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.
– Toată averea mea și fata de soție!
Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.
– Bulă, mi-ai salvat fata! Toată averea mea și fata îți aparțin! Vezi continuarea aici….

Cele mai noi