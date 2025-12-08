BANC | Pentru cine l-a părăsit Bubulina pe Bulă

Gândul.ro vă propune un banc menit să stârnească hohote de râs. Personajele principale sunt Bulă și Ștrulă care discută despre faptul că Bubulina l-a părăsit pe Bulă.

– Bulă, ce mai zici?

– Ștrulă, m-a părăsit Bubulina pentru cel mai bun prieten al meu.

– Cum adică? Credeam că eu sunt cel mai bun prieten al tău.

– Sincer să fiu, acum este el…

Să râdem în continuare