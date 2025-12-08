Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Eșecul lui Drulă, vot de blam împotriva președintelui? Cristoiu: Electoratul lor l-a sancționat pe Nicușor Dan/El e mai șmecher decât pare

Eșecul lui Drulă, vot de blam împotriva președintelui? Cristoiu: Electoratul lor l-a sancționat pe Nicușor Dan/El e mai șmecher decât pare

08 dec. 2025, 18:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a analizat prestația lui Nicușor Dan în contextul campaniei electorale pentru alegerea Primarului general al Capitalei. În opinia reputatului gazetar, șeful statului este în realitate departe de a fi așa naiv cum pare.

Invitatul a fost provocat de moderator să comenteze dacă scorul modest al candidatului USR, Cătălin Drulă, poate fi interpretat și ca o sancționare a electoratului la adresa lui Nicușor Dan. Șeful statului l-a susținut fără rezerve pe userist, deși a forțat limitele Constituției (Detalii AICI), în final AEP decizând retragerea clipului.

Cristoiu: Cel mai mare eșec al USR

Referitor la Nicușor Ion – la care moderatorul Ionuț Cristache a remarcat „un tupeu fantastic” în campania electorală, căci l-a girat pe Drulă „împotriva legii, a bunului simț” -, Cristoiu apreciază că șeful statului nu este deloc naiv și idealist, așa cum își proiectează imaginea în public. Dimpotrivă.

Nu e tupeu, e mai șmecher decât pare. A fost un eșec, cel mai mare al USR. Ca să ne dăm seama de rezultatul votului, trebuie să ne dăm seama nu de diferența dintre Drulă și Anca (Alexandrescu), ci de diferența dintre Drulă și Ciucu. Ei sunt același electorat, cam tefelist. Diferența e uriașă, sunt 22 de procente. Dacă era în locul lui Ciucu altcineva, Anca sau chiar Ciceală, spuneai: a ieșit electoratul. În cazul de față, în cadrul aceluiași electorat, unul a luat atâta, ălălalt atâta. Asta înseamnă că electoratul lor a sancționat pe cineva, pe Nicușor Dan. Aici a fost prin Drulă. Eu l-aș întreba ce l-a apucat să-și sprijine întreaga campanie pe ideea de Nicușor. Nu am înțeles, a explicat Cristoiu.

Pe datele lor sociologice, asta era singura carte câștigătoare, a completat moderatorul emisiunii.

Ion Cristoiu: Nicușor Dan: Marele învins la alegerile de la București

CTP îl bombardează pe Nicușor Dan cu un bilanț în 11 puncte. „Unii l-ar considera un mincinos vânător de voturi". „Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie"

