Programul meciurilor de marți și miercuri în Liga Campionilor! Un oficial român, delegat un meci important

08 dec. 2025, 17:55, Sport
Augustus Constantin, fiul fostului arbitru Gheorghe Constantin „Vâlcea” și membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor, a fost delegat în premieră la un meci de Liga Campionilor: Bayern Munchen – Sporting Lisabona.

Fostul „fluieraș” va superviza din calitate de observator o brigadă din Scoţia care îl va avea la centru la Nicolas Walsh.

Acesta va fi ajutat de asistenţii Francis Connor şi Daniel McFarlane şi de la patrulea oficial Donald Robertson. În camera VAR se vor afla Andrew Dallas, conaţionalul lor, şi Rob Dieperink, din Ţările de Jos.

Bayern Munchen – Sporting Lisabona este programat marţi, 9 decembrie, de la ora 19:45, la Munchen.

Bayern ocupă locul al treilea în faza principală, cu 12 puncte după primele 5 runde, în timp ce Sporting se află pe 8, cu 10 puncte.

Cristi Chivu este la un pas de primul succes important alături de Inter: calificarea directă în optimile de finală ale UEFA Champions League. Echipa italiană se duelează cu Liverpool, un adversar aflat în criză de formă și cu Salah în conflict cu conducera executivă, marți, ora 22:00, pe San Siro.

Este obiectivul nostru, al tuturor, să evităm locurile 9-24 din Champions League. Vreau să ofer minute tuturor jucătorilor pentru a-i menține pe toți mulțumiți. Știm cu toții ce intensitate și ce calitate are Liverpool, atât individual, cât și colectiv. Dar și Inter a ținut steagul Italiei sus în competițiile europene. Nu e atât de simplu ca în ultimii ani să ajungi în două finale de Champions League și în una de Europa League

Cristi Chivu

Programul meciurilor în Liga Campionilor

Marți, 9 decembrie 2025

17:30 Kairat Almaty – Olympiacos
19:45 Bayern Munchen – Sporting Lisabona
22:00 Monaco – Galatasaray
22:00 Atalanta – Chelsea
22:00 Barcelona – Eintracht Frankfurt
22:00 Inter Milano – Liverpool
22:00 PSV – Atletico Madrid
22:00 Union Saint-Gilloise – Marseille
22:00 Tottenham – Slavia Praga

Miercuri, 10 decembrie 2025

19:45 Qarabag – Ajax
19:45 Villarreal – Copenhaga
22:00 Athletic Bilbao – PSG
22:00 Bayer Leverkusen – Newcastle
22:00 Borussia Dortmund – Bodo/Glimt
22:00 Club Brugge – Arsenal
22:00 Juventus – Pafos
22:00 Real Madrid – Manchester City
22:00 Benfica – Napoli

