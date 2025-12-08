Augustus Constantin, fiul fostului arbitru Gheorghe Constantin „Vâlcea” și membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor, a fost delegat în premieră la un meci de Liga Campionilor: Bayern Munchen – Sporting Lisabona.

Fostul „fluieraș” va superviza din calitate de observator o brigadă din Scoţia care îl va avea la centru la Nicolas Walsh.

Programul meciurilor de marți și miercuri în Liga Campionilor! Un oficial român, delegat un meci important

Acesta va fi ajutat de asistenţii Francis Connor şi Daniel McFarlane şi de la patrulea oficial Donald Robertson. În camera VAR se vor afla Andrew Dallas, conaţionalul lor, şi Rob Dieperink, din Ţările de Jos.

Bayern Munchen – Sporting Lisabona este programat marţi, 9 decembrie, de la ora 19:45, la Munchen.

Bayern ocupă locul al treilea în faza principală, cu 12 puncte după primele 5 runde, în timp ce Sporting se află pe 8, cu 10 puncte.

Cristi Chivu este la un pas de primul succes important alături de Inter: calificarea directă în optimile de finală ale UEFA Champions League. Echipa italiană se duelează cu Liverpool, un adversar aflat în criză de formă și cu Salah în conflict cu conducera executivă, marți, ora 22:00, pe San Siro.

Este obiectivul nostru, al tuturor, să evităm locurile 9-24 din Champions League. Vreau să ofer minute tuturor jucătorilor pentru a-i menține pe toți mulțumiți. Știm cu toții ce intensitate și ce calitate are Liverpool, atât individual, cât și colectiv. Dar și Inter a ținut steagul Italiei sus în competițiile europene. Nu e atât de simplu ca în ultimii ani să ajungi în două finale de Champions League și în una de Europa League Cristi Chivu

Programul meciurilor în Liga Campionilor

Marți, 9 decembrie 2025

17:30 Kairat Almaty – Olympiacos

19:45 Bayern Munchen – Sporting Lisabona

22:00 Monaco – Galatasaray

22:00 Atalanta – Chelsea

22:00 Barcelona – Eintracht Frankfurt

22:00 Inter Milano – Liverpool

22:00 PSV – Atletico Madrid

22:00 Union Saint-Gilloise – Marseille

22:00 Tottenham – Slavia Praga

Miercuri, 10 decembrie 2025

19:45 Qarabag – Ajax

19:45 Villarreal – Copenhaga

22:00 Athletic Bilbao – PSG

22:00 Bayer Leverkusen – Newcastle

22:00 Borussia Dortmund – Bodo/Glimt

22:00 Club Brugge – Arsenal

22:00 Juventus – Pafos

22:00 Real Madrid – Manchester City

22:00 Benfica – Napoli