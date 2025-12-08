Prima pagină » Actualitate » Ciprian Ciucu, salariu nou la funcție nouă. Care este diferența dintre indemnizația de primar de sector și cea de la Primăria Capitalei

Mara Răducanu
08 dec. 2025, 18:17, Actualitate
Ciprian Ciucu, noul edil al Primăriei Capitalei, va avea o indemnizație brută cu 11,1% mai mare decât cea pe care o primește la conducerea Primăriei Sectorului 6, fără a lua în calcul alte sporuri sau prime. Conform informațiilor publicate pe site-ul Primăriei Sectorului 6. Ciprian Ciucu primește momentan pentru funcția de primar de sector o indemnizație brută de 21.735 lei, la data de 30 septembrie 2025.

Potrivit declarației de avere semnată în noiembrie 2025, Ciprian Ciucu a obținut un venit anual de 232.192 de lei pentru postul de primar al Sectorului 6, ceea ce înseamnă aproximativ 19.350 de lei lunar. Pe lângă acesta, noul primar general a mai încasat aproximativ 1.470 euro din chirii.

La Primăria Municipiului Bucureștu, conform informațiilor publice la aceeași dată venitul salarial brut al primarului general este de 24.150 de lei.

Acesta se calculează conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plätit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu H.C.G.M.B. nr. 97/2024, potrivit datelor PMB, citate de Mediafax.ro.

  • Astfel, indemnizația brută crește cu 2.415 de la salariu de primar de sector la cel al Capitalei. Concret, la un salariu brut de 24.150 de lei, salariul net încasat de primarul general este de aproximativ 14.127 de lei, conform unui calcul de pe o platformă online de calcul al salariului net.
  • Banii în mână rămân după rețineri de 6.038 lei – asigurări sociale, CAS (25%), 2.415 lei – asigurări sociale de sănătate – CASS (10%), 1.570 lei – impozit pe venit (10%). Astfel, totalul taxelor încasate de stat ajunge la 10.566 lei, fără să luăm în calcul deducerile personale.
  • Salariul net al primarului de sector Ciprian Ciucu ar ajunge la 12.714 lei, după plata tuturor taxelor, fără a lua în calcul deducerile personale. Astfel, diferența netă dintre salariile aferente celor două posturi ar fi de 1.413 de lei.

Cine este Ciprian Ciucu

Potrivit rezultatelor la finalul numărătorii AEP, Ciprian Ciucu a câștigat alegerile locale parțiale cu 36,16% din voturile exprimate.

Ciucu, liberalul care a promis „Bucureștiul pus la punct”, ajunge în scaunul de primar general după un parcurs lung prin administrație, ONG-uri și politică. Născut pe 16 martie 1978, la Pitești, Ciucu prezintă Capitala ca pe un proiect de viață și spune că vede în București „cea mai mare misiune” pe care o poate avea în politică.

Înainte să devină unul dintre oamenii importanți ai PNL, Ciprian Ciucu a lucrat ani la rând în zona de politici publice și consultanță. A condus Centrul de Monitorizare a Activității Electorale al PNL, apoi a intrat în administrația publică: Președinția României, Ministerul Administrației Publice, Consiliul Economic și Social. De aici a trecut în societatea civilă, la Centrul Educația 2000+ și la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. În paralel, a predat management de proiect la Universitatea din București și a devenit unul dintre experții recunoscuți pe zona de reformă administrativă.

Primarul Sectorului 6, originar din Pitești, a urmat cursurile Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Științe Politice, între anii 1996 și 2000. El a obținut diploma în Științe Politice, conform CV-ului său.

Intrarea în politică

Intrarea în prim-planul scenei politice a venit în 2015, când a devenit președinte al Consiliului Național de Integritate al ANI. A renunțat la funcție pentru a candida la Primăria Capitalei ca independent, apoi s-a înscris în PNL și a prins loc de consilier general în 2016.

În 2019, Guvernul l-a numit președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. În 2020, a câștigat Primăria Sectorului 6, cu susținere din partea PNL și USR-PLUS, iar sectorul a devenit cartea lui de vizită: investiții în spații publice, proiecte cu bani europeni, indicatori urbani, încercări de modernizare a aparatului administrativ.

În 2024, a urcat în vârful partidului ca prim-vicepreședinte PNL, după ce Ilie Bolojan a preluat conducerea liberalilor. Drumul lui spre Primăria Capitalei nu a fost liniștit. La nivel de Coaliție, presa a notat discuții tensionate cu premierul Ilie Bolojan, după ce Guvernul a cerut reduceri de posturi în administrația locală.

În spațiul public s-a vehiculat că Bolojan i se adresase lui Ciucu prin replica „Tu să taci!”, chiar în timpul unei ședințe de partid. Primarul Sectorului 6 a negat însă această scenă și a declarat că astfel de știri vor doar „să bage zânzanie”. A vorbit despre „gentilomul Bolojanși a insistat că în interiorul PNL există respect.

