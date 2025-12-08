Cât a dat această bucureșteancă pentru un langoș și un vin fiert, la Târgul de Crăciun 2026 din Drumul Taberei

Prețuri uluitoare la Târgul de Crăciun 2026 din Drumul Taberei. Ce sumă a plătit o bucureșteancă pe un vin fiert și pe un langoș.

Recent, a fost deschis Târgul de Crăciun 2026 din Drumul Taberei, iar mii de vizitatori i-au trecut pragul. Pentru cei pofticioși există și diverse căsuțe cu produse, cum ar fi langoș, produse tradiționale, vin fiert sau ciocolată caldă.

Cât a plătit o bucureșteancă pe un langoș și un vin fiert, la Târgul de Crăciun 2026 din Drumul Taberei

O bucureșteancă prezentă la târg a plătit aproape 50 de lei pentru un vin fiert și un langoș la acest târg. Un langoș simplu sau cu zahăr costă 20 de lei, unul cu smântână sau usturoi, ori cu gem costă 25 de lei, iar unul cu smântână și brânză sau smântână și cașcaval costă 30 de lei.

De partea cealaltă, un vin fiert costă 17 lei, la fel ca un pahar de ciocolata caldă, ceaiul sau sucul de mere cald. Pentru un suc la 500 ml trebuie să scoți din buzunar 15 lei, o apă plată este 13 lei, iau o bere de 330 ml costă 17 lei.

Cum sunt prețurile la Târgul de Crăciun București 2025, Drumul Taberei

pastramă: 22 lei / 100 g

pomana porcului: 18 lei / 100 g

tochitură: 16 lei / 100 g

ciolan afumat: 18 lei / 100 g

cârnați afumați: 18 lei / 100 g

frigărui de pui: 18 lei / 100 g

sarmale: 42 lei / 5 bucăți

fasole: 20 lei

coaste afumate: 18 lei / 100 g

cârnați Pleșcoi: 25 lei / 100 g

mușchiuleț berbecuț: 27 lei / 100 g

jumări: 20 lei / 100 g

bulz: 25 lei

mămăligă: 5 lei

murături: 8 lei / 100 g

trei mici cu cartofi prăjiți și doi castraveți murați: 53 lei

meniu pastramă cu cartofi prăjiți și pâine: 67 lei

cartofi chips: 25 lei

porumb fiert: 15 lei / bucata

Recomandările autorului: