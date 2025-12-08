Gabriel Munteanu, tatăl lui Louis Munteanu, spune că au existat discuții cu Gigi Becali pentru transferul la FCSB. De ce a picat mutarea și care e situația atacantului la CFR Cluj.

Louis Munteanu a marcat în meciul cu Universitatea Craiova, 1-1, dar nu s-a bucurat la gol, iar după partidă nu a venit la flash-interviu.

Recent, jucătorul de 23 de ani a avut un schimb de replici cu patronul CFR-ului, totul plecând pentru că fotbalistul e nemulțumit că nu a fost lăsat să se transfere.

Tatăl lui Louis Munteanu, detalii despre discuția cu Gigi Becali pentru ca fiul său să se transfere de la CFR Cluj la FCSB

„Nu cred că Louis e chiar supărat. Supărarea vine din dorința de a demonstra, din dorința lui de a fi mai bine și pentru club și pentru el, cred că aici e discuția. Louis e bine, noi încercăm mereu să-l încurajăm, să vorbim doar lucruri pozitive. Cum a zis și domnul Pancu, nu trebuie să se gândească la trecut. Louis, dorind să plece, făcea un bine și clubului, nu doar lui ca jucător.

Cred că toate discuțiile din jurul lui cu sumele de transfer, cu discuțiile pe care le-a avut cu Neluțu: «Louis, ești un copil bun, îți dăm drumul să pleci». Astea sunt lucrurile lor acolo, iar Neluțu Varga știe cel mai bine.

El pune suflet, l-au primit pe Louis ca pe copilul lor, îl iubesc. Iar Louis răspunde bine pe teren. Cred că toate aceste discuții l-au afectat puțin. Acum, noi nu putem vorbi despre sume. Nu cred că ar fi corect din partea noastră, ca familie.

Louis joacă fotbal doar din pasiune, nu a venit la CFR pentru bani. Dar, ca orice sportiv este plecat de acasă de la 9 ani, a stat 9 ani în academia lui Hagi. Își dorește foarte mult. Din dorința asta de a pleca, de a demonstra, mai are uneori anumite ieșiri, să zicem așa, dar nu le putem considera cu adevărat ieșiri”, a declarat Gabriel Munteanu, la Digi Sport.

„Aici cred că a apărut o mică ruptură între el și club”

„Nu aș vrea să vorbesc eu despre sume, nu ar fi corect. Dacă se vorbește, înseamnă că poate e ceva adevăr în toate astea. Sumele nu ne avantajează neapărat, noi îi vrem binele lui Louis și al CFR-ului. Dacă pleacă, ajută și clubul. Cred că Louis e destul de puternic și sigur va trece peste toate. Nu cred că sumele îl vor trage în jos. Cei din club trebuie să vorbească cu el, să îi explice anumite lucruri. Dacă ieșea cineva din club să vorbească, să spună: «Louis, uite, sunt sumele astea, sunt echipele astea, dar trebuie să fii cu capul aici». Aici cred că a apărut o mică ruptură între el și club.

Sunt niște oameni deosebiți la Cluj, avem un respect maxim pentru ei. Ei trebuie să găsească acolo o soluție, ceva care să mulțumească pe toată lumea, să-l readucă pe Louis acolo unde merită. Și noi ne dorim să ajungă la o echipă mare. Dacă vă uitați în vestiarele echipelor mari, sunt 2-3 portughezi, 2-3 argentinieni, 2-3 brazilieni… un român se duce singur și e mai greu să se adapteze. Trebuie să tragă cu dinții să ajungă afară și să demonstreze că are valoare”, a mai spus acesta.