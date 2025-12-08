Zborurile de pe aeroportul Heraklion din Grecia au fost suspendate din cauza protestelor fermierilor greci, conform Reuters. Mai multe camioane conduse de protestatari au participat la blocade după ce au trecut de cordoanele poliției și au pătruns pe pistele aeroportului. Fermierii acuză întârzieri majore la plata subvențiilor agricole.

Fermierii greci, supărați din cauza întârzierilor cu plata subvențiilor europene, au forțat barierele de securitate și au pătruns pe pista aeroportului internațional Nikos Kazantzakis din Heraklion. Zborurile către și dinspre Aeroportul Heraklion au fost suspendate din motive de siguranță. Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, al cărui guvern a scăzut în popularitate din cauza disputei, a îndemnat fermierii să pună capăt blocadelor și a transmis că „Guvernul este deschis dialogului”. La aeroportul din Chania, oraș situat în vestul insulei, ciocnirile au degenerat după ce protestatarii au aruncat cu pietre, au răsturnat o mașină de poliție și au provocat rănirea a două persoane.

Care este motivul pentru care protestează fermierii greci

Întârzierile cu plata subvențiilor afectează pregătirea terenurilor pentru viitorul sezon agricol, spun fermierii. De asemenea, Guvernul de la Atena a suspendat temporar plățile pentru verificări suplimentare, după ce ancheta Parchetului European a scos la iveală o schemă de fraudă și spălare de bani la scară largă. Peste 40.000 de cereri ale fermierilor sunt în curs de verificare, iar Guvernul și-a asumat întârzierea cu plățile subvențiilor.

Agricultura din Grecia a fost afectată în acest sezon de un focar de variolă la capre și oi, care a dus la sacrificarea în masă a animalelor. Michalis Chrisochoidis, ministrul de ordine publică, spune că este deschis la discuții cu liderii protestatarilor, dar nu tolerează închiderea punctelor de tranzit importante. În trecut, Grecia a mai avut parte de proteste ale fermierilor iar traficul din nordul și sudul țării a fost întrerupt mai multe săptămâni.

