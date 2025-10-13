BANC | Proaspăt căsătorită, nevasta se plânge soțului

O nouă zi plină de provocări și de griji, însă Gândul vă face să zâmbiți mereu cu un banc sau o glumă bună.

Proaspăt căsătorită, soția se plânge soțului:

– M-am săturat! Eu fac mâncare, eu spăl, eu calc, eu fac curat în casă. De parcă as fi o Cenușăreasă.

Soțul îi răspunde:

– Ei vezi draga mea! Nu ți-am zis eu că o să îți ofer o viață ca în povești?

Alte bancuri

Bubulina, după o ceartă cu Bulă: „În toată viața mea, am cunoscut doar 2 bărbați adevărați!”

După o ceartă groaznică, soldată cu țipete, reproșuri, urletele, amenințări și farfurii sparte, Bubulina îi spune soțului ei, pe un ton foarte, foarte calm:

– Bulă, în toată viața mea, am cunoscut doar 2 bărbați adevărați!

– Înțeleg, vrei să mă faci gelos. Și cine este al doilea? Vezi continuarea aici…

Soția se întoarce foarte supărată de la ginecolog

Soția merge la un control la doctorul ginecolog și se întoarce acasă foarte supărată.

Soțul o întreabă îngrijorat:

– Ce s-a întâmplat? Ți-a zis doctorul ceva nasol?

– Da. Mi-a zis că nu mai putem să facem sex două săptămâni! Vezi continuarea aici…

Imediat după nuntă, Bulă și Bubulina hotărăsc ca, de câte ori se înșală, să pună într-un borcan câte o boabă de fasole

Imediat după nuntă, Bulă și Bubulina hotărăsc ca, de câte ori se înșală, să pună într-un borcan câte o boabă de fasole.

Ajungând la nunta de aur, decid să afle adevărul și să-și arate unul altuia borcanul. Ambii aveau câte două boabe înăuntru.

Bubulina întreabă:

– Bulă, tu cu cine m-ai înșelat?

– Prima oară cu colega sorei tale și a doua oară cu sora colegei tale! Vezi continuarea aici…

