Prima pagină » Bancuri » BANC | Proaspăt căsătorită, nevasta se plânge soțului

BANC | Proaspăt căsătorită, nevasta se plânge soțului

13 oct. 2025, 18:13, Bancuri
BANC | Proaspăt căsătorită, nevasta se plânge soțului

O nouă zi plină de provocări și de griji, însă Gândul vă face să zâmbiți mereu cu un banc sau o glumă bună.

Proaspăt căsătorită, soția se plânge soțului:
– M-am săturat! Eu fac mâncare, eu spăl, eu calc, eu fac curat în casă. De parcă as fi o Cenușăreasă.
Soțul îi răspunde:
– Ei vezi draga mea! Nu ți-am zis eu că o să îți ofer o viață ca în povești?

Alte bancuri

Bubulina, după o ceartă cu Bulă: „În toată viața mea, am cunoscut doar 2 bărbați adevărați!”

După o ceartă groaznică, soldată cu țipete, reproșuri, urletele, amenințări și farfurii sparte, Bubulina îi spune soțului ei, pe un ton foarte, foarte calm:
– Bulă, în toată viața mea, am cunoscut doar 2 bărbați adevărați!
– Înțeleg, vrei să mă faci gelos. Și cine este al doilea? Vezi continuarea aici…

Soția se întoarce foarte supărată de la ginecolog

Soția merge la un control la doctorul ginecolog și se întoarce acasă foarte supărată.
Soțul o întreabă îngrijorat:
– Ce s-a întâmplat? Ți-a zis doctorul ceva nasol?
– Da. Mi-a zis că nu mai putem să facem sex două săptămâni! Vezi continuarea aici…

Imediat după nuntă, Bulă și Bubulina hotărăsc ca, de câte ori se înșală, să pună într-un borcan câte o boabă de fasole

Imediat după nuntă, Bulă și Bubulina hotărăsc ca, de câte ori se înșală, să pună într-un borcan câte o boabă de fasole.

Ajungând la nunta de aur, decid să afle adevărul și să-și arate unul altuia borcanul. Ambii aveau câte două boabe înăuntru.

Bubulina întreabă:

– Bulă, tu cu cine m-ai înșelat?

– Prima oară cu colega sorei tale și a doua oară cu sora colegei tale! Vezi continuarea aici…

Recomandările autorului:

Mediafax
Date de coșmar! Măririle de TVA și taxele au fost transferate de magazine direct la consumatori
Digi24
Un bărbat din Neamţ a luat crucea de pe mormântul soacrei și a pus-o în fața locuinței soției sale, care a plecat de acasă
Cancan.ro
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Mediafax
Mihai Gruia Sandu: Am văzut actori uriași. Când au devenit directori de teatru, au ajuns proști
Click
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Digi24
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institu
Cancan.ro
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau de la facultate
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
observatornews.ro
O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de o pelerină
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
KanalD
Duminică noaptea, 12 octombrie 2025, în jurul orei 01:00, cadavrul lui Ionuț a fost găsit într-o parcare publică din nordul Italiei. Trupul neînsuflețit al românului a fost descoperit în Bolzano, mai exact într-o parcare folosită de șoferii de camioane pe
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Capital.ro
Oamenii din spatele lui Călin Georgescu. Traian Băsescu a dat cărțile pe față. Structurile vechiului KGB, reactivate
Evz.ro
Cum a schimbat Teo Trandafir cariera lui Bursucu: Mărturii din culise
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cosmin Seleși, fotografii de pe patul de spital! Ce a pățit prezentatorul TV, chiar înainte de a urca pe Muntele Athos? "Boala m-a oprit sau nu m-a primit Maica Sfântă!"
RadioImpuls
Drumul lui NEAMȚU în „Casa Iubirii” a ajuns la final! Ce a putut să spună despre foștii colegi după ce a fost eliminat din competiție: „În perioada în care am intrat eu în casă, au fost foarte multe certuri”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Descopera.ro
Marea Britanie interzice vânzarea băuturilor energizante minorilor sub 16 ani: „Cum putem aștepta să performeze la școală?”
ACTUALITATE Un multimilionar de 79 de ani își caută pe Tinder o parteneră care să-i ofere un moștenitor: „Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii”
19:08
Un multimilionar de 79 de ani își caută pe Tinder o parteneră care să-i ofere un moștenitor: „Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii”
POLITICĂ Alexandru Rafila susține că alegerile pentru Primăria Capitalei se pot organiza anul acesta
18:56
Alexandru Rafila susține că alegerile pentru Primăria Capitalei se pot organiza anul acesta
EXTERNE Prima zi de pace în GAZA în IMAGINI. Cum arată armistițiul din teritoriul palestinian, după doi ani de calvar
18:50
Prima zi de pace în GAZA în IMAGINI. Cum arată armistițiul din teritoriul palestinian, după doi ani de calvar
VIDEO EXCLUSIV Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now United: „Găsim munți de deșeuri din construcții în curtea Palatului Parlamentului”
18:41
Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now United: „Găsim munți de deșeuri din construcții în curtea Palatului Parlamentului”
ACTUALITATE Doliu în showbiz-ul latino-american. Un prezentator TV a murit subit, la 41 de ani, după ce a făcut infarct
18:41
Doliu în showbiz-ul latino-american. Un prezentator TV a murit subit, la 41 de ani, după ce a făcut infarct