BANCUL ZILEI | Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui

13 oct. 2025, 18:02, Bancuri
Află, din „bancul zilei”, cum a reacționat Bulă când a prins-o pe Bubulina cu prietenul lui în pat.

Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui. Îi privește buimac, după care spune:

– Este în regulă. Știu că în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există nici un motiv ca asta să ne ruineze relația.

– Oh, ce bine, îți mulțumesc, dragul meu! Nu știu ce a fost în capul meu de te-am înșelat.

– Bubulino, tu să taci! Nu vorbeam cu tine.

Bulă și Bubulina se duc la cumpărături în supermarket

„Bulă și Bubulina se duc la cumpărături în supermarket. Și-n timp ce împinge fără chef căruciorul, Bulă ajunge la raionul de bere. Ochii i se luminează. Ofertă la Heineken: «Cumpără azi o ladă și vei plăti 50 de lei, în loc de 100 de lei». Entuziasmat, apucă lada s-o bage în cărucior. Bubulina nu este de acord:
– Heeei, Bulă! Ce faci?
– Păi, draga mea, este ofertă: cu 50 de lei îmi iau o ladă de bere!
– Suntem în criză, dragule, nu ne putem permite! Pune-o la loc!
Cu amărăciune în suflet, Bulă renunță la berea lui preferată și își continuă, fără chef, plimbarea prin magazin. La un moment dat, cei doi ajung la raionul de cosmetice. Bubulina apucă o cremă de față din raft și da să o bage în cărucior. Bulă o întreabă, iritat:
– Heeei! Ce faci acolo?! Vezi continuarea aici…

Bulă dă examen la secția de poliție

Bulă dă examen la secția de poliție. Mai are alți doi candidați în fața lui. Intră primul. I se oferă o fotografie din profil și i se cere să spună ce poate deduce despre acel individ.
– Acest om are o singură ureche!
– Ieși afară! Nu vezi că este o poză din profil?
Intră al doilea candidat. Aceeași întrebare.
– Din câte văd eu, omul ăsta are o singură ureche.
– E clar, ieși afară!
În sfârșit, intră și Bulă. Analizează fotografia cu mare atenție, timp de 20 de minute, după care dă răspunsul:
– Este clar că acest individ are lentile de contact! Vezi continuarea aici…

