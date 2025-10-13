BANCUL ZILEI | Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui

Află, din „bancul zilei”, cum a reacționat Bulă când a prins-o pe Bubulina cu prietenul lui în pat.

Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui. Îi privește buimac, după care spune:

– Este în regulă. Știu că în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există nici un motiv ca asta să ne ruineze relația.

– Oh, ce bine, îți mulțumesc, dragul meu! Nu știu ce a fost în capul meu de te-am înșelat.

– Bubulino, tu să taci! Nu vorbeam cu tine.

Bulă și Bubulina se duc la cumpărături în supermarket

„Bulă și Bubulina se duc la cumpărături în supermarket. Și-n timp ce împinge fără chef căruciorul, Bulă ajunge la raionul de bere. Ochii i se luminează. Ofertă la Heineken: «Cumpără azi o ladă și vei plăti 50 de lei, în loc de 100 de lei». Entuziasmat, apucă lada s-o bage în cărucior. Bubulina nu este de acord:

– Heeei, Bulă! Ce faci?

– Păi, draga mea, este ofertă: cu 50 de lei îmi iau o ladă de bere!

– Suntem în criză, dragule, nu ne putem permite! Pune-o la loc!

Cu amărăciune în suflet, Bulă renunță la berea lui preferată și își continuă, fără chef, plimbarea prin magazin. La un moment dat, cei doi ajung la raionul de cosmetice. Bubulina apucă o cremă de față din raft și da să o bage în cărucior. Bulă o întreabă, iritat:

– Heeei! Ce faci acolo?!

Bulă dă examen la secția de poliție

Bulă dă examen la secția de poliție. Mai are alți doi candidați în fața lui. Intră primul. I se oferă o fotografie din profil și i se cere să spună ce poate deduce despre acel individ.

– Acest om are o singură ureche!

– Ieși afară! Nu vezi că este o poză din profil?

Intră al doilea candidat. Aceeași întrebare.

– Din câte văd eu, omul ăsta are o singură ureche.

– E clar, ieși afară!

În sfârșit, intră și Bulă. Analizează fotografia cu mare atenție, timp de 20 de minute, după care dă răspunsul:

– Este clar că acest individ are lentile de contact!

