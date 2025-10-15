Prima pagină » Bancuri » BANC | Tatuajul special al lui Bulă

15 oct. 2025, 15:40, Bancuri
Dacă e miercuri, atunci este momentul propice să vă delectați cu un nou banc marca Bulă. De data aceasta, Bulă ține neapărat să își facă un tatuaj cu numele iubitei lui. Iată bancul!

Bulă intră val-vârtej într-un salon de tatuaje, își pantalonii jos şi zice:

Vreau -mi tatuați numele iubitei mele acolo, jos!

Tatuatorul examinează atent masa de lucru și-i spune:

Bulă, sper din tot sufletul o cheamă Ana sau Ina…

Un turist își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani. Un maharajah foarte bogat se îndrăgostește de ea.

Dacă îmi vei da fiica de soție, îi spuse el tatălui, îți voi da greutatea ei în aur.

Peste o lună, vei primi răspunsul meu.

Vreți mai gândiți?

-Nu, vreau s-o mai îngraș!

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

Nu aveţi ceva unde muncesc toata ziua şi fiu prost plătit ?

Îmi pare rău, dar nu aveţi studii superioare…

Aveți soluție pentru creșterea părului?

– Da, domnule Bulă, avem.

– Este de calitate bună?

Sigur. Vedeți la casă omul acela cu mustață?

– Da.

– De fapt, este soția mea. A încercat să scoată dopul de la sticluță cu dinții!

Și știi bine spaniola?

– Da, bineînțeles.

Tradu-mi și mie nucile astea sunt bune”.

Buenas Noches!

