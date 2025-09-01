Prima pagină » Bancuri » BANC | Taximetristul și clienta din Trescovenii de Sus

BANC | Taximetristul și clienta din Trescovenii de Sus

01 sept. 2025, 08:25, Bancuri
BANC | Taximetristul și clienta din Trescovenii de Sus

Continuă să zâmbești și să te bucuri de prima zi de toamnă! GÂNDUL.RO ți-a pregătit un banc bun: Taximetristul și clienta din Trescovenii de Sus.

„O femeie la vreo 30 de ani, după ce și-a rezolvat treburile în capitala de județ, voia să ajungă acum acasă și nu mai avea bani.
Se apropie de un taximetrist și îi spune:

– Uite, tre’ s-ajung și eu în Trescovenii de Sus, dar nu am bani… Cum ajungem acolo ne socotim noi.

Bine, las’ că ne socotim noi pe drum! zice taximetristul.

După vreo oră, oprește taximetristul pe un câmp, ia o pătura din portbagaj si o așterne pe lucernă. Femeia, îngrijorată, îi zice:

– Vai, dar nu pot să fac asta, sunt măritată, am acasă doi copii!

– Și ce? Și eu sunt însurat, am femeie, am copii, dar am si 40 de iepuri de hrănit, așa că taci și rupe lucerna…”.

Să râdem în continuare:

Dorința lui Bulă

Bulă și Bubulina au împlinit 30 de ani de căsnicie. În timpul petrecerii, apăru o zână, care le spuse că datorită faptului că s-au iubit aşa de mult, în toţi aceşti ani, le va îndeplini câte o dorinţă fiecăruia. Bubulina spuse:

– Am fost aşa de săraci în toţi aceşti ani şi nu am apucat să văd lumea. Mi-aş dori să călătorim în întreaga lume.

Zâna îşi undui mâna şi puf! Avea biletele în mână! Urmă rândul soțului. Bulă tăcu pentru un moment, după care spuse:

– Ei bine, mi-aş dori să fiu căsătorit cu o femeie cu 30 de ani mai tânără decât mine. Zâna îi îndeplini imediat dorința. Îşi undui mâna şi puf! Îl făcu de 90 de ani!

BANCUL ZILEI | Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit. — Continuarea aici

BANC | Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.

– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că… — Continuarea aici

BANC | Bulă, la sfârşitul anului școlar: „Mamă, eşti o femeie norocoasă!”

La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi … Continuarea aici

BANC | „Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!”

Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!

– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără … — Continuarea aici

BANC | „Ce ai pățit la ochi?”

– Ce ai pățit la ochi?

– M-a lovit nevasta.

– De ce?

– I-am vorbit cu „tu”.

– Pfff, dar ce fel de relație aveți de te-a lovit pentru atâta lucru?

– Păi aseară, când mâncam, mi-a zis: … — Continuarea aici

Citește și alte bancuri:

BANCUL ZILEI | Într-o noapte, Bulă sună speriat la 112: „Alo, Salvarea?!”

BANC | Mama își duce fiica la ginecolog. Medicul le scrie următoarele diagnostice: mamei-HP, fiicei-HHP

BANCUL ZILEI | „50 de lei, pentru două minute de muncă?”

BANC | Bulă și Ștrulă vor să treacă granița spre Ungaria, dar fără să-i prindă vameșii

Mediafax
Cine este Abu Obeida, omul mascat al Hamas, ucis de Israel
Digi24
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
SRI cere expulzarea din România a unui cetățean străin pentru că reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale!
Click
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Cancan.ro
Nicușor Dan s-a întâlnit cu ispita de la Insula iubirii 2025! Momentul în care președintele României îi zâmbește cu subînțeles
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
O persoană a fost lovită mortal de tren în București! Circulația a fost blocată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Mit sau realitate: Dacă oprești neregulamentar și pui avariile, scapi de amendă?
Descopera.ro
SEMNE că social media strică relația de CUPLU
Capital.ro
TAXA pe care trebuie să o plătească toți locuitorii. Se aplică pentru persoane fizice și companii
Evz.ro
Paste cu creveți și lime, gata în 30 de minute. Rețeta, pas cu pas
A1
Președintele Nicușor Dan, întâlnire surpriză la Chișinău cu ispita feminină de la Insula Iubirii sezonul 9! Cum s-au fotografiat
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
RadioImpuls
Fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani, a fost rănit într-un accident de maşină. El are o fractură la coloană
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
De ce a fost dat în judecată Sting de către colegii din trupa The Police?
ACTUALITATE Primul suspect ARESTAT în cazul uciderii fostului președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî. Zelenski: „O crimă oribilă”
09:14
Primul suspect ARESTAT în cazul uciderii fostului președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî. Zelenski: „O crimă oribilă”
EXTERNE Xi Jinping denunță „mentalitatea specifică RĂZBOIULUI Rece”/ OCS își propune să contracareze „actele de intimidare” ale marilor puteri mondiale
09:06
Xi Jinping denunță „mentalitatea specifică RĂZBOIULUI Rece”/ OCS își propune să contracareze „actele de intimidare” ale marilor puteri mondiale
SPORT Gigi Becali, atac asupra arbitrului de la CFR – FCSB, 2-2. „«Uite, băi, nu mai sunt sănătos la cap. Nu mă mai delegaţi că sunt de râsul curcilor»”
09:05
Gigi Becali, atac asupra arbitrului de la CFR – FCSB, 2-2. „«Uite, băi, nu mai sunt sănătos la cap. Nu mă mai delegaţi că sunt de râsul curcilor»”
EXTERNE CUTREMUR puternic produs în Afganistan. Autoritățile anunță că sute de persoane ar putea fi decedate
09:01
CUTREMUR puternic produs în Afganistan. Autoritățile anunță că sute de persoane ar putea fi decedate
POLITICĂ ȘEDINȚĂ la PSD și la PNL, în prima zi a noii sesiuni parlamentare. Liberalii au un invitat special
09:00
ȘEDINȚĂ la PSD și la PNL, în prima zi a noii sesiuni parlamentare. Liberalii au un invitat special
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1286. Ursula von der Leyen anunță că Europa elaborează „planuri precise” de trimitere de trupe
08:57
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1286. Ursula von der Leyen anunță că Europa elaborează „planuri precise” de trimitere de trupe