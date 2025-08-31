Prima pagină » Bancuri » BANC | „Bulă, vreau să divorțez și motivul este impotența ta”

31 aug. 2025, 16:25, Bancuri
Bulă are grave probleme în căsnicie, mai ales că Bubulina vrea să divorțeze de el și află și motivul. Citește acest banc și descoperă reacția lui!

„Bulă și Bubulina mergeau cu mașina prin serpentine. La un moment dat, Bubulina îi spune soțului ei:
– Bulă, vreau să divorțez și motivul este impotența ta.
El nu scoate niciun cuvânt. Foarte calm, mărește viteza.
– Bulă, tu auzi ce zic? Divorțez și la partaj voi cere casa, custodia copiilor, conturile din bancă și o pensie alimentară foarte mare.
Din nou, Bulă tace și apasă pedala de accelerație.
– Bine, Bulă… Dar tu nu zici nimic, nu-ți dorești nimic???
– Bubulino, am tot ce îmi trebuie acum…
– Ei, na?! Dar ce ai tu și eu nu am???
– Bubulino, eu am airbag și centură de siguranță…”

