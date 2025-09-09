Prima pagină » Bancuri » Bancul de marți | Bulă se însoară cu o americancă

09 sept. 2025, 07:19, Bancuri
Bancul de marți | Bulă se însoară cu o americancă. Bancul care vă va aduce garantat zâmbetul pe buze, în această dimineața mohorâtă de marți.

Bulă se însoară cu o americancă. Înainte de prima noapte, tatăl îi dă niște sfaturi băiatului:
– Bulă, pentru început ia-o în brațe și du-o în pat, ca să îi arăți cât de puternică este România.
– Bine tată, așa o să fac!
– Pe urmă, dezbracă-te și arată-i cât de frumoasă este România!
Din altă cameră, se aude glasul bunicului:
– Iar apoi, rezolvă-te singur, ca să-i arăți că România este independentă și nu are nevoie de ajutorul Americii!

