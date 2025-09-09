Bancul de marți | Bulă se însoară cu o americancă. Bancul care vă va aduce garantat zâmbetul pe buze, în această dimineața mohorâtă de marți.

Bulă se însoară cu o americancă. Înainte de prima noapte, tatăl îi dă niște sfaturi băiatului:

– Bulă, pentru început ia-o în brațe și du-o în pat, ca să îi arăți cât de puternică este România.

– Bine tată, așa o să fac!

– Pe urmă, dezbracă-te și arată-i cât de frumoasă este România!

Din altă cameră, se aude glasul bunicului:

– Iar apoi, rezolvă-te singur, ca să-i arăți că România este independentă și nu are nevoie de ajutorul Americii!

Autorul recomandă:

Un italian, un francez și un român stăteau într-un bar și vorbeau despre amor. Italianul:

– Săptămâna trecută, m-am culcat cu draga mea Lucia, a fost grozav. Am uns-o toată cu ulei de măsline, am făcut dragoste de neuitat şi, la final, ea a gemut pentru 5 minute.

Francezul:

– Săptămâna trecută, am făcut amor cu iubita mea, Amelie, a fost grozav. Am întins frişca peste tot trupul ei, am făcut dragoste ca nebunii şi la final ea a ţipat pentru 15 minute.

Românul:

– Ei bine, săptămâna trecută şi eu am făcut dragoste cu Maria mea. Am dat-o prin untură, am făcut amor şi apoi ea a urlat şase ceasuri.

Uimiţi, italianul şi francezul îl întreabă:

– Ce naiba ai putut tu să-i faci soţiei de-a ţipat 6 ore?

Continuarea, aici.

BANCUL ZILEI | Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit. — Continuarea aici

BANC | Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.