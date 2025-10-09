Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | Când ți-ai dat seama că nu te mai iubește deloc?

BANCUL ZILEI | Când ți-ai dat seama că nu te mai iubește deloc?

09 oct. 2025, 09:31, Bancuri
Gândul.ro vă invită la o porție de râs și vă propunem un banc care va aduce zâmbetul pe buzele tuturor. Este vorba despre un dialog între doi bărbați surprinși că unul dintre ei nu mai este iubit de femeia pe care o place.

– Și, când ți-ai dat seama că nu te mai iubește deloc?

– Când m-a invitat la ea, la nuntă.

Bulă și spaniolul

Bulă stă pe marginea unui lac și se uită la apă. Un spaniol trece pe acolo și-l întreabă:
– Ce faci aici?
– Nimic, mă uit la lac!
– Păi atunci ai putea măcar să iei o undiță și să pescuiești.
– De ce?
– Ai putea mânca o parte din pește și restul să-l vinzi.
– De ce?
– Cu banii, îti cumperi o barcă și pescuiești și mai mult pește.
– Da, dar de ce? Vezi continuarea aici

De ce a fost concediată o operatoare de la 112

„O operatoare de la un 112 a fost concediată în urma unui apel telefonic de la un bărbat:

-Sunt deprimat și m-am așezat pe linia de cale ferată. Aștept trenul ca să-l întâlnesc în sfârșit pe Dumnezeu.

Se pare că răspunsul…Vezi continuarea aici

Proprietarul unei firme de construcții vorbește cu primarul orașului

Proprietarul unei firme de construcții vorbește cu primarul orașului:

– Am la firmă un Mercedes nou-nouț, de care nimeni nu se folosește, mă gândeam să vi-l fac cadou.
– Nu, în niciun caz! Eu nu pot primi așa cadouri scumpe.
– În cazul acesta, aș putea să vi-l vând cu 100 de euro. Vezi continuarea aici

 Examenul de logică

Un student pică la examenul de Logică.

– Domnule profesor, dacă vă pun o întrebare de Logică și nu știți răspunsul, îmi măriți nota?

– Da, sigur!

– Ce este legal dar ilogic, ilegal dar logic, ilogic și ilegal, toate în același timp?

Profesorul se gândește, face scheme pe hârtie, dar nu știe răspunsul.

– Bine, uite, ți-am pus 8 în loc de 3, acum spune-mi și mie răspunsul. Vezi continuarea aici

