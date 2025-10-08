BANC | Bulă se întoarce din SUA

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, este tot mai greu să-ți iei viză în SUA. Puțini au noroc, așa ca Bulă, proaspăt reîntors din SUA.

Bulă, reîntors din SUA:

-Salut, măi dragă, Ștrulă!

-Când te-ai întors Bulă?

-Astăzi, acum vin de la aeroport! Am stat acolo peste 18 luni. Dar, apropo, când am plecat, te-am rugat să ai grijă de soția mea, care era gravidă în luna a cincea. Spune-mi, acum cum este?

– Păi, cum să fie mă Bulă, așa cum ai lăsat-o, gravidă în luna a cincea!

Dumnezeu și milionul de euro

Doi oameni se rugau în biserică.

Primul:

-Dă-mi, Doamne, 1 milion de euro să-mi dezvolt afacerea și să-mi mulțumesc familia.

Al doilea:

-Dă-mi, Doamne, 100 de lei să-mi hrănesc familia.

După un timp, primul îi

Patronul și tânărul leneș

Patronul unei întreprinderi se hotărăște să meargă să facă o vizita neanunțată muncitorilor, să vadă cum lucrează aceștia. Plimbându-se pe șantier, vede la un moment dat un tânăr care fuma tacticos la umbra unui pom, rezemat comod de trunchiul copacului. Văzând ca tânărul nu se sinchisește de apariția lui, patronul se apropie de el și îl întreabă:

– Cu cât ești tu plătit pe lună?

– Cu 150 de Euro, răspunde băiatul.

– Uite aici îți dau 150 Euro, dar cară-te și să nu te mai văd pe aici!

Tânărul ia banii si pleacă.

Nervos, patronul îl cheamă pe șeful de șantier si îl întreabă:

– De cât timp lucra leneșul asta în firma mea?

– A, băiatul acela? Nu lucra aici! Venea doar să ne aducă pizza!

Soția pleacă în deplasare, soțul rămâne acasă pentru o săptămână

Știi bancul cu soția care pleacă în deplasare, iar soțul rămâne acasă? Și urmează ultimele instrucțiuni, sărutul înainte de plecare, apoi cuvintele…

„Să fii băiat cuminte, eu plec doar pentru o săptămână…”

După câteva zile, soțul o sună şi se plânge:

– Iubito, tu ai plecat şi nu mi-ai lăsat nimic de mâncare, frigiderul e gol.

– Dragule, tot ce trebuie este, pur şi simplu, fii fidel şi ai încredere în mine.

– Dar, dragă…

– Iubitule, totul este.

Trece o săptămână, vine soția acasă, iar soțul – deodată – începe:

