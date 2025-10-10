Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | Locul 5 pe lume la consumul de alcool

BANCUL ZILEI | Locul 5 pe lume la consumul de alcool

Mihai Tănase
10 oct. 2025, 09:18, Bancuri
BANCUL ZILEI | Locul 5 pe lume la consumul de alcool
Foto: Facebook

Hai să începem această zi râzând! GÂNDUL.RO vă aduce bancul zilei: Locul 5 pe lume la consumul de alcool

Suntem pe locul 5 în lume la consumul de alcool.

Dacă se măreau alocațiile, urcam pe 2!

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Să râdem în continuare:

Patronul și tânărul leneș

Patronul unei întreprinderi se hotărăște să meargă să facă o vizita neanunțată muncitorilor, să vadă cum lucrează aceștia. Plimbându-se pe șantier, vede la un moment dat un tânăr care fuma tacticos la umbra unui pom, rezemat comod de trunchiul copacului.
Văzând ca tânărul nu se sinchisește de apariția lui, patronul se apropie de el și îl întreabă:
– Cu cat ești tu plătit pe lună?
– Cu 150 de Euro, răspunde băiatul.
– Uite aici îți dau 150 Euro, dar cară-te și să nu te mai văd pe aici!
Tânărul ia banii si pleacă.
Nervos, patronul îl cheamă pe șeful de șantier si îl întreabă:
– De cat timp lucra leneșul asta în firma mea?
– A, băiatul acela? Nu lucra aici!
Venea doar să ne aducă pizza!

„Domnul polițist, pot să explic”

Un tip este oprit pentru viteză:

– Domnul polițist, pot să explic!

– Nu explici nimic, hai la secție!

– Domnule, dar este o situație…

– Nu vreau să aud, hai la secție!

Ajung la secție, tipul tot încearcă să îi zică ceva, polițistul nu îl lasă să zică nimic. Îl bagă într-o celulă:

– Te bag aici până vine domnul ofițer și atunci vedem ce facem!

– Apropo de asta…

– Bă, taci! Nu avem ce discuta!

După o vreme, vine din nou polițistul și îi zice:

– Oricum, ai noroc că domnu’ ofițer o să vină binedispus, e plecat la nunta fiicei.

– Mă îndoiesc, eu sunt ginerele!

Vine soția acasă și zice soțului:

– N-o să-și vină să crezi ce norocoasă sunt! Treceam ieri dimineață pe lângă coșurile de gunoi și când văd deasupra o pereche de pantofi superbi, mărimea mea. Uite-i!

– Da?! Mamă, ce noroc!

Peste vreo trei zile soția iar povestește:

– Deci așa noroc nu se poate! Ieri intru pe gangul de la magazin și când mă uit pe un cuier, ce să vezi, o blană de nurcă nou-nouţă!

– Doamne, ce noroc pe tine! Mie nu-mi merge deloc, ieri când să mă culc, am găsit sub pernă o pereche de chiloţi – zic ce noroc, când colo nu erau mărimea mea!

BANC | Bulă plasează un anunţ la matrimoniale

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.

– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că… — Continuarea aici

BANC | Bulă, la sfârşitul anului școlar: „Mamă, eşti o femeie norocoasă!”

La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi … Continuarea aici

BANC | „Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!”

Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!

– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără … — Continuarea aici

Citește și alte bancuri:

BANCUL ZILEI | Într-o noapte, Bulă sună speriat la 112: „Alo, Salvarea?!”

BANC | Mama își duce fiica la ginecolog. Medicul le scrie următoarele diagnostice: mamei-HP, fiicei-HHP

BANCUL ZILEI | „50 de lei, pentru două minute de muncă?”

BANC | Bulă și Ștrulă vor să treacă granița spre Ungaria, dar fără să-i prindă vameșii

Mediafax
Cutremur de magnitudinea 7,4 lovește Mindanao, Filipine. A fost emis avertisment de tsunami
Digi24
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de orchestră
Cancan.ro
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoza completă până în luna noiembrie
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Digi24
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
Cancan.ro
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. Ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
observatornews.ro
Câţi ani de închisoare ar face Sorin Oprescu dacă va fi extrădat în România
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
BREAKING NEWS Un cutremur de 7,4 a lovit Filipine! Autoritățile au emis mai multe avertizări de tsunami
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Cine îi ia locul lui Călin Georgescu. România va suferi: El nu va supraviețui politic, dar ne îndreptăm spre ceva mai rău
Evz.ro
Doina Teodoru iubește din nou. Scărlătescu e istorie
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Igor Cuciuc, declarații despre moartea fiicei sale, în vârstă de 17 ani. Artistul este de părere că o mână criminală i-a luat viața: “S-a ascuns adevărul.”
RadioImpuls
Ultimele amintiri cu Andreea Cuciuc: visuri, râsete, un destin frânt prea devreme și două inimi zdrobite. Cristian Botgros și fosta lui iubită își găsesc cu greu cuvintele. ȘOCUL și DUREREA PIERDERII sunt încă vii: "Am avut o conexiune aparte"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Unde se găsește cel mai puternic câmp magnetic de pe Pământ? Are o intensitate de 1.000.000 Gauss
EXTERNE Lege istorică adoptată de un stat emblemă din SUA. Adio alimentelor ULTRAPROCESATE din școli: „Facem ce trebuie pentru a proteja sănătatea copiilor”
10:06
Lege istorică adoptată de un stat emblemă din SUA. Adio alimentelor ULTRAPROCESATE din școli: „Facem ce trebuie pentru a proteja sănătatea copiilor”
ANALIZA de 10 Veteranii de război „cu nume” și politica ucraineană post-conflict. Se dau deja „lupte grele” la nivel de încredere, contracandidații lui Zelenski sunt în OFENSIVĂ
10:00
Veteranii de război „cu nume” și politica ucraineană post-conflict. Se dau deja „lupte grele” la nivel de încredere, contracandidații lui Zelenski sunt în OFENSIVĂ
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Stenograma ședinței CSAT este documentul cel mai important, de aceea nu se publică”
10:00
Ion Cristoiu: „Stenograma ședinței CSAT este documentul cel mai important, de aceea nu se publică”
POLITICĂ Economistul AUR: Guvernul a crescut prețul de 19 ori pentru contractul unei autostrăzi. Scumpirea, jumătate de miliard de lei
09:56
Economistul AUR: Guvernul a crescut prețul de 19 ori pentru contractul unei autostrăzi. Scumpirea, jumătate de miliard de lei
ACTUALITATE Prima prognoză Accuweather pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion în București
09:52
Prima prognoză Accuweather pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion în București
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Declarația că ne aflăm în război HIBRID cu Rusia poate fi la fel de periculoasă ca un război”
09:35
Ion Cristoiu: „Declarația că ne aflăm în război HIBRID cu Rusia poate fi la fel de periculoasă ca un război”