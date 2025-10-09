Prima pagină » Bancuri » BANC | Bulă și ultima factură la curent

09 oct. 2025, 14:01, Bancuri
Pentru că weekendul este tot mai aproape, vă invităm la o porție de râs cu un banc amuzant. Protagonisul este Bulă și factura sa la curent.

– Bulă, cât ți-a venit ultima factură la curent?

– 400 de lei.

– Doar atât? Cum ai reușit să consumi atât de puțin?

– Am fost plecați o lună la țară.

Bulă este apostrofat de șeful lui: „Ești cam leneș”

La muncă, Bulă este apostrofat de șeful lui:
– Nu știu cum să-ți zic, dar ești cam leneș…
– Aveți dreptate, șefu’! Dar nu este vina mea. Când eram mic…vezi continuarea aici

Un domn și o doamnă intră în hotel, ținându-se de mână

Un domn și o doamnă, îmbrăcați elegant, foarte bine dispuși, intră într-un hotel ținându-se de mână. Bărbatul merge la recepție să rezolve cu cazarea. În timp ce completa actele, recepționerul, foarte prietenos, intră în vorbă cu el.

– Și ați ales hotelul nostru. Vă place aici?

– Da, e frumos.

– Și sunteți căsătoriți și ați venit doar amândoi, ca doi porumbei, să mai scăpați de stresul și de balamucul de acasă.

– Extraordinar, domnule! Cum v-ați dat seama că suntem căsătoriți și de restul?

– Păi, la experiența mea? Simplă deducție! V-am văzut verighetele și am văzut cum vă țineți de mână și cum vă priviți.

– Exact așa e, domnule!

– Văd că aveți bagaje multe, stați mai mult?

– Da, o săptămână.

– Ce romantic! Copii aveți? Vezi continuarea aici

Strategie electorală cu nevasta primarului

Primarul unui oraș se gândește cum să-i mai crească popularitatea pentru alegerile care se apropiau și îi zice soției:

– Du-te și tu și fă-ți baie azi la baia publică a orașului, să zică lumea că și noi trăim între ei și avem aceleași probleme și nevoi.

Merge soția primarului la baia publică. Acolo toate cabinele ocupate și o coadă imensă. Se tot foiește să vadă lumea cine e dar nu o lasă nimeni să treacă în față. Vezi continuarea aici

