Bancul zilei. O discuție între un utilizator și ChatGPT stârnește amuzamentul. Totul pornește de la cât face 2+3 și ce spune soția! Spor la râs!

Discuție cu ChatGPT

– Cât face 2+3?

– 2+3=5.

– Soția me spune că 6.

– Poate soția ta glumește sau încearcă să te tachineze un pic! Din punct de vedere matematic, 2+3 este 5. Dar, dacă are vreo logică ascunsă sau un context special în care rezultatul e 6, poarte ar merita să întrebi cum a auns la acel răspuns. S-ar putea să fie o poveste amuzantă!

– Dar soția mea mereu are dreptate.

– Atunci, clar 2+3=6! Dacă soția ta are mereu dreptate, cine sunt eu să contest? În viață, unele adevăruri sunt mai importante decât matematica!

Stomatologul, bătrânica și mănușile

Un stomatolog a observat că următoarea sa pacientă, o bătrânică, părea cam speriată, așa că s-a hotărât să-i spună o glumă în timp ce-și punea mănușile.

– Știți cum se fac mănușile acestea?

– Nu, replică ea.

– Ei bine, în Canada, într-o fabrică, au un rezervor plin cu latex, iar muncitorii vin și își scufundă mâinile în el.

Desigur, există câte un muncitor pentru fiecare mărime.

Apoi, așteaptă să se usuce și își scot mănușile astfel formate, punându-le în cutia corespunzătoare mărimii.

Bătrânica nu schiță niciun zâmbet, așa că medicul stomatolog își spuse:

– „Asta e, eu am încercat”.

„Aș vrea să te sun să-ți spun că te iubesc!”

– Draga mea, câteodată aș vrea să te sun numai ca să îți aud vocea și să-ți spun că te iubesc!

– Și de ce nu o faci?

– O voce mă împiedică!

Slujbă în sectorul public

Bulă își ia o slujbă în domeniu public. Trebuie să vopsească banda de pe mijlocul drumului. Șeful îi spune că trebuie să vopsească cel puțin 2 kilometri pe zi. La sfârșitul primei zile, a făcut 4 km. A doua zi – doar 2 km, iar a treia zi doar 1 km. Intrigat, șeful îi spune:

– Ce problemă ai, Bulă? Vreo boală, vreo defecțiune a echipamentului?

