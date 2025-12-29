Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu salută revenirea lui Marcel Ciolacu: „A reușit o performanță. Să o ia de la capăt”

Ion Cristoiu salută revenirea lui Marcel Ciolacu: „A reușit o performanță. Să o ia de la capăt”

29 dec. 2025, 19:34, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Într-o ediție specială a emsiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a vorbit despre revenirea lui Marcel Ciolacu la Buzău, considerată una dintre cele mai rare performanțe politice din istoria recentă a PSD-ului. Acesta spune că fostul premier al României are o trăsătură rară în politica românească. 

Potrivit lui Ion Cristoiu, Marcel Ciolacu a reușit să își reia activitatea politică de la zero, pregătit pentru rezultate mai mari pe viitor. De asemenea, jurnalistul a subliniat că una dintre cele mai mari probleme ale politicii din România este aceea că liderii nu știu să plece la momentul potrivit.

„A mai reușit o performanță. Să o ia de la capăt. Și la capătul drumului, aici e capătul, îl așteaptă mult mai mari rezultate. În România, cea mai mare problemă este că oamenii nu știu când să plece din funcție. Marcel Ciolacu este primul tip care a știut când să plece.”

Analistul a vorbit și despre plecarea lui Victor Ponta pe care a comparat-o cu cea a lui Ciolacu. Cel din urmă nu a avut nevoie de presiunea publică pentru a renunța la funcție, motiv pentru care a reușit să revină pe scena politică din România. De asemenea, Cristoiu spune că funcția pe care o deține în acest moment Marcel Ciolacul este una strategică și este suficientă pentru a-i oferi vizibilitate și influență.

„Pe de-o parte, cea mai puternică organizație, PSD, îi asigură vizibilitate. Și ați văzut că nu îl mai interesează. Deci trebuie să ieși un pic în umbră. Postul pe care îl are este extraordinar. Nu e obligat să se pronunțe. Nu e la manșă”, a explicat Ion Cristoiu. 

Ion Cristoiu îi face bilanțul lui Nicușor Dan: „Nu a câștigat funcția, n-a câștigat nimic. A fost pus și se vede"

Ion Cristoiu: „Asistăm la aventura unui politician de a se reinventa – Marcel Ciolacu"

