Netanyahu, tur de forță în America. Ce vrea de la Trump? NYTimes: „Este premier de atât de mult timp încât toată lumea știe cum guvernează”

29 dec. 2025, 19:46, Știri externe
Președintele SUA Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să se întâlnească în cursul zilei de azi, la 13:00 (ora Coastei de Est a SUA), pentru a discuta despre planul de pace care a fost implementat în octombrie pentru a finaliza războiul Israelului din Fâșia Gaza și despre a doua fază a armistițiului cu gruparea teroristă pro-palestiniană Hamas. 

Premierul a discutat cu secretarii de Stat și Război ai SUA.  Prim-ministrul Israelului, Netanyahu, va încerca să-l convingă pe Trump să lanseze noi atacuri asupra bazelor iraniene de lansare a rachetelor în cadrul întâlnirii ce va avea loc în curând, potrivit The Washington Post.

Principalele subiecte de discuție

Următoarea fază a planului de pace presupune dezarmarea mișcării Hamas, începutul reconstrucției enclavei Fâșia Gaza și stabilirea unui guvern postbelic. Israel insistă pe tema returnării osemintelor ostaticilor israelieni din Gaza dinainte de începerea fazei a doua a planului de pace.

În privința dezarmării, Hamas indică că ar fi dispus să discute despre „depozitarea armelor”. Un oficial egiptean a declarat pentru CNN că „faza a doua nu este înghețată din cauza unui punct al planului de pace, este înghețată din cauza fiecărui pas care afectează viitorul Fâșiei Gaza, iar părțile nu sunt dispuse să plătească costul politic în luarea unei decizii finale”.

NWTimes: Netanyahu are alegeri decisive în 2026

New York Times scrie că pe Netanyahu îl așteaptă un an decisiv pentru cariera sa politică. În toamna lui 2026 vor fi organizate alegeri parlamentare:

„Benjamin Netanyahu este prim-ministru al Israelului de atât de mult timp încât aproape toată lumea știe cum guvernează.El amână deciziile. Păstrează opțiunile deschise cât mai mult timp posibil și creează altele noi ori de câte ori poate. Le epuizează, așteaptă mai mult și rezistă mai mult decât adversarii săi – precum și cu aliații săi.  Transformă crizele – inclusiv unele create de el însuși – în oportunități pe care le poate dezamorsa, contra cost.”

Netanyahu, acuzat de luare de mită și fraudă, mai are și un mandat de arestare pentru crime de război. Iar procesele pe plan intern avansează inexorabil.  Sondajele indică faptul că Netanyahu ar putea să se aștepte la o înfrângere la alegerile de anul viitor. Presiunea asupra lui crește din toate direcțiile, iar aceasta include și dreapta israeliană, baza politică a premierului care face apel pentru anexarea Cisiordaniei ocupate de Israel. Trump l-a avertizat că anexarea Cisiordaniei ar declanșa un răspuns dur din partea SUA.

„Pe fiecare dintre aceste fronturi, 2026 se profilează ca un an important pentru domnul Netanyahu, în vârstă de 76 de ani, și pentru țara pe care a reprezentat-o ​​timp de aproape trei decenii. Aproape sigur va trebui să ia o serie de decizii cu consecințe majore – pentru societatea și securitatea israeliană, pentru palestinieni și pentru Orientul Mijlociu în general.”, a informat New York Times.

Netanyahu a discutat cu Marco Rubio și cu Pete Hegseth

Premierul Israelului a discutat cu secretarul american de Stat Marco Rubio și cu șeful Pentagonului Pete Hegseth. Netanyahu urmează să se întâlnească cu președintele Trump la reședința sa de lux de la Mar-a-Lago.

Premierul i-a salutat și s-a fotografiat cu ambii secretari din administrația Trump.

Elon Musk i-a promis lui Netanyahu că va propulsa Israelul în poziția de lider global în domeniul AI

Pe durata șederii sale în Florida, premierul a purtat și o conversație telefonică noaptea trecută cu antreprenorul Elon Musk, cu ministrul israelian al Transporturilor Miri Regev și cu șeful israelian al Departamentului Național de Inteligență Artificială, Erez Askal.

„Pe durata conversației, Musk a răspuns invitației ministrului Regev pentru a participa la Conferința de Transport Inteligent care va fi ținută în martie.  De asemenea, am discutat despre continuarea colaborării cu Tesla și promovarea legislației pentru mașinile autonome. Am vorbit în mare cu Musk despre promovarea și dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială în Israel și a spus în conversația noastră:

„Intenționăm să propulsăm Israelul și să-l transformăm într-un lider global în domeniul AI, așa cum am făcut  în domeniul securității cibernetice și alte tehnologii”.

Sursa Foto: The White House/Department of State/Department of War

