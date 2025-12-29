Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate

În anii 2000, viața sentimentală a vedetelor din România era un subiect constant de interes pentru presa mondenă. Relațiile intens mediatizate, aparițiile publice atent urmărite și despărțirile zgomotoase au definit o perioadă în care showbiz-ul românesc trăia din povești de iubire și scandaluri. Cuplurile celebre ale acelor ani au dominat primele pagini ale ziarelor, iar fiecare ruptură a devenit un adevărat eveniment public.

TOP 10 cupluri de la începutul anilor 2000 de care ai uitat

Pepe și Oana Zăvoranu au fost, fără îndoială, unul dintre cele mai controversate cupluri. Căsătoriți între 2006 și 2011, cei doi au avut o relație presărată cu certuri publice, acuzații și apariții constante în presă. Divorțul a venit pe fondul neînțelegerilor grave și al suspiciunilor de infidelitate, transformând separarea într-un spectacol mediatic.

La fel de intens comentată a fost relația dintre Irinel Columbeanu și Monica Gabor. Căsătoria lor, care a durat tot între 2006 și 2011, a fost marcată de diferența mare de vârstă și de stilul de viață extravagant. Divorțul a fost declanșat după ce Monica a aflat despre episoadele controversate din viața soțului, iar mesajul ei de adio a făcut rapid înconjurul presei.

Bianca Drăgușanu și Adrian Cristea au avut o relație oscilantă, cu despărțiri și împăcări repetate, între 2009 și 2013. Infidelitățile și conflictele au dus la ruptura finală, însă legătura dintre cei doi a rămas mult timp un subiect de interes, mai ales după episoadele care au urmat altor relații asumate public de Bianca.

Relația dintre Daniela Crudu și Mihai „Nilă” Costea a fost definită de scandaluri și acuzații. După aproape patru ani, despărțirea a venit pe fondul suspiciunilor de infidelitate, Daniela declarând că nu a mai putut trece peste dezamăgire.

Andreea Tonciu și Nicolae Mitea au format un cuplu intens mediatizat între 2006 și 2009, însă certurile frecvente și diferențele de stil de viață au dus, în cele din urmă, la separare.

Printre cele mai solide, cel puțin în aparență, s-a numărat relația dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, începută în 2008. Despărțirea anunțată în 2021, pe fondul unor presupuse relații extraconjugale, a surprins publicul.

Adelina Pestrițu și Liviu Vârciu, căsătoriți între 2008 și 2010, au avut o relație intensă, dar marcată de conflicte, încheiată cu acuzații reciproce.

Un alt cuplu emblematic al perioadei a fost cel format de Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr., căsătoriți între 2006 și 2013. Anunțul divorțului, motivat prin diferențe ireconciliabile, a pus capăt uneia dintre cele mai admirate relații din showbiz.

Dani Oțil și Mihaela Rădulescu au avut o relație de aproximativ șase ani, încheiată în 2014, Mihaela invocând distanța și diferențele de vârstă.

Nu în ultimul rând, povestea de dragoste dintre Adela Popescu și Dan Bordeianu, începută pe platourile de filmare în 2004, s-a încheiat în 2007, în urma unor episoade de infidelitate, despărțire descrisă de actriță drept una extrem de dureroasă.

