Prima pagină » Actualitate » Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate

Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate

29 dec. 2025, 19:37, Actualitate
Care sunt cuplurile care făceau

În anii 2000, viața sentimentală a vedetelor din România era un subiect constant de interes pentru presa mondenă. Relațiile intens mediatizate, aparițiile publice atent urmărite și despărțirile zgomotoase au definit o perioadă în care showbiz-ul românesc trăia din povești de iubire și scandaluri. Cuplurile celebre ale acelor ani au dominat primele pagini ale ziarelor, iar fiecare ruptură a devenit un adevărat eveniment public.

TOP 10 cupluri de la începutul anilor 2000 de care ai uitat

Pepe și Oana Zăvoranu au fost, fără îndoială, unul dintre cele mai controversate cupluri. Căsătoriți între 2006 și 2011, cei doi au avut o relație presărată cu certuri publice, acuzații și apariții constante în presă. Divorțul a venit pe fondul neînțelegerilor grave și al suspiciunilor de infidelitate, transformând separarea într-un spectacol mediatic.

La fel de intens comentată a fost relația dintre Irinel Columbeanu și Monica Gabor. Căsătoria lor, care a durat tot între 2006 și 2011, a fost marcată de diferența mare de vârstă și de stilul de viață extravagant. Divorțul a fost declanșat după ce Monica a aflat despre episoadele controversate din viața soțului, iar mesajul ei de adio a făcut rapid înconjurul presei.

Irinel Columbeanu si Monica Gabor

Bianca Drăgușanu și Adrian Cristea au avut o relație oscilantă, cu despărțiri și împăcări repetate, între 2009 și 2013. Infidelitățile și conflictele au dus la ruptura finală, însă legătura dintre cei doi a rămas mult timp un subiect de interes, mai ales după episoadele care au urmat altor relații asumate public de Bianca.

Relația dintre Daniela Crudu și Mihai „Nilă” Costea a fost definită de scandaluri și acuzații. După aproape patru ani, despărțirea a venit pe fondul suspiciunilor de infidelitate, Daniela declarând că nu a mai putut trece peste dezamăgire.

Andreea Tonciu și Nicolae Mitea au format un cuplu intens mediatizat între 2006 și 2009, însă certurile frecvente și diferențele de stil de viață au dus, în cele din urmă, la separare.

Printre cele mai solide, cel puțin în aparență, s-a numărat relația dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, începută în 2008. Despărțirea anunțată în 2021, pe fondul unor presupuse relații extraconjugale, a surprins publicul.

Adelina Pestrițu și Liviu Vârciu, căsătoriți între 2008 și 2010, au avut o relație intensă, dar marcată de conflicte, încheiată cu acuzații reciproce.

Un alt cuplu emblematic al perioadei a fost cel format de Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr., căsătoriți între 2006 și 2013. Anunțul divorțului, motivat prin diferențe ireconciliabile, a pus capăt uneia dintre cele mai admirate relații din showbiz.

Dani Oțil și Mihaela Rădulescu au avut o relație de aproximativ șase ani, încheiată în 2014, Mihaela invocând distanța și diferențele de vârstă.

Nu în ultimul rând, povestea de dragoste dintre Adela Popescu și Dan Bordeianu, începută pe platourile de filmare în 2004, s-a încheiat în 2007, în urma unor episoade de infidelitate, despărțire descrisă de actriță drept una extrem de dureroasă.

RECOMANDAREA AUTORULUI

TOP 10 | Orașele din România cu cei mai fericiți locuitori. Pe ce loc este București

Recomandarea video

Citește și

TIMP LIBER Zile libere legale 2026. Când au românii zile libere și cum își pot planifica mini-vacanțele
19:33
Zile libere legale 2026. Când au românii zile libere și cum își pot planifica mini-vacanțele
SPORT Anthony Joshua, implicat într-un accident mortal în Nigeria
16:56
Anthony Joshua, implicat într-un accident mortal în Nigeria
EXCLUSIV „Trompetistul” lui Clotilde Armand a fost numit consilier la Achizițiile Publice, unde Ilie Bolojan a instalat-o recent pe Raluca Rogoz, la presiunea șefului USR, Dominic Fritz. Cine este Ionel Stoica și ce hram poartă actuala șefă ANAP
15:49
„Trompetistul” lui Clotilde Armand a fost numit consilier la Achizițiile Publice, unde Ilie Bolojan a instalat-o recent pe Raluca Rogoz, la presiunea șefului USR, Dominic Fritz. Cine este Ionel Stoica și ce hram poartă actuala șefă ANAP
SĂNĂTATE Oamenii se lasă de băut. Conform cercetătorilor, GENERAȚIA Z este vinovată de scăderea consumului de alcool pe Pământ
15:38
Oamenii se lasă de băut. Conform cercetătorilor, GENERAȚIA Z este vinovată de scăderea consumului de alcool pe Pământ
ACTUALITATE Britanicii se pregătesc pentru ce e mai rău. Scenarii catastrofale în cazul încălzirii globale. Cât teritoriu ar putea pierde Imperiul
15:28
Britanicii se pregătesc pentru ce e mai rău. Scenarii catastrofale în cazul încălzirii globale. Cât teritoriu ar putea pierde Imperiul
ACTUALITATE „De ce nu m-am născut în China, Doamne?”. Cât cheltuie pe mâncare o studentă româncă în China
14:58
„De ce nu m-am născut în China, Doamne?”. Cât cheltuie pe mâncare o studentă româncă în China
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Cancan.ro
Vlăduța Lupău a primit o nouă LOVITURĂ, după ce s-a aflat că numele ei apare într-un dosar penal internațional. Unde a fost de urgență luni, 29 decembrie
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Adevarul
Raport cutremurător: zeci de soldați moldoveni bătuți crunt în cazarme, unii au ajuns la spital cu traumatisme grave și fracturi severe
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Cancan.ro
Cum își apără Cătălin Măruță familia, după ce a fost aspru criticată pentru vizita la Ioan Andone. Detaliul care i-a scos pe fani din sărite de Crăciun
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Descopera.ro
Jocuri financiare: Cum a vrut Rusia să împiedice apropierea Bulgariei de Austro-Ungaria
LIVE UPDATE Netanyahu, tur de forță în America. Ce vrea de la Trump? NYTimes: „Este premier de atât de mult timp încât toată lumea știe cum guvernează”
19:46
Netanyahu, tur de forță în America. Ce vrea de la Trump? NYTimes: „Este premier de atât de mult timp încât toată lumea știe cum guvernează”
VIDEO Ion Cristoiu salută revenirea lui Marcel Ciolacu: „A reușit o performanță. Să o ia de la capăt”
19:34
Ion Cristoiu salută revenirea lui Marcel Ciolacu: „A reușit o performanță. Să o ia de la capăt”
FLASH NEWS În Teheran, pentru a doua zi consecutiv, mii de oameni ies în stradă la proteste
18:45
În Teheran, pentru a doua zi consecutiv, mii de oameni ies în stradă la proteste
VIDEO Ion Cristoiu îi face bilanțul lui Nicușor Dan: „Nu a câștigat funcția, n-a câștigat nimic. A fost pus și se vede”
18:32
Ion Cristoiu îi face bilanțul lui Nicușor Dan: „Nu a câștigat funcția, n-a câștigat nimic. A fost pus și se vede”
ULTIMA ORĂ 🚨 După negocierile de pace, Rusia spune că Zelenski a vrut să-l omoare pe Putin. Kievul neagă, Trump ar fi reacționat
17:51
🚨 După negocierile de pace, Rusia spune că Zelenski a vrut să-l omoare pe Putin. Kievul neagă, Trump ar fi reacționat
FLASH NEWS Supărată că reforma lui Bolojan s-a blocat în haosul din CCR, Raluca Turcan are idei exotice de schimbare a legii: judecătorii să treacă sub Parlament
17:50
Supărată că reforma lui Bolojan s-a blocat în haosul din CCR, Raluca Turcan are idei exotice de schimbare a legii: judecătorii să treacă sub Parlament

Cele mai noi