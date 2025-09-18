Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | Un puști vede un bărbat ieșind dintr-un bordel

BANCUL ZILEI | Un puști vede un bărbat ieșind dintr-un bordel

18 sept. 2025, 08:02, Bancuri
BANCUL ZILEI | Un puști vede un bărbat ieșind dintr-un bordel. Ce se întâmplă la scurt timp. 

Un puști vede un cetățean ieșind dintr-un bordel și se ia după el.
– Nene, am văzut de unde ai ieșit!
– Mă copile, ia de aici un ban și lasă-mă-n pace!
Puștiul îl urmărește până acasă:
– Acum știu și unde stai!
– Mă drace, mai ia de la nenea un ban, dar uită tot, da?
Puștiul pleacă acasă, însă mama sa îl surprinde numărându-și banii. Întrebat despre proveniența lor, puștiul recunoaște, iar mama îl pune să se spovedească. Copilul merge a doua zi la biserică și, când să-i pună preotul patrafirul pe cap, puștiul zice:
– Nene, acum știu și unde lucrezi!

