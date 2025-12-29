Prima pagină » Actualitate » Andrei Caramitru susține că există pericolul unei crize constituționale în urma amânării de la CCR: „Bătaie de joc”

Andrei Caramitru susține că există pericolul unei crize constituționale în urma amânării de la CCR: „Bătaie de joc”

Oana Zvobodă
29 dec. 2025, 11:39, Actualitate
Andrei Caramitru susține că există pericolul unei crize constituționale în urma amânării de la CCR:

Andrei Caramitru susține că există pericolul unei crize constituționale după ce ședința CCR de astăzi a fost suspendată din lipsă de cvorum. Simina Tănăsescu, președintele CCR, a anunțat că noul termen al Curții pentru legea privind pensiile magistraților este 16 ianuarie 2026.

„Conform legii CCR – există 2 prevederi care au fost și pot fi folosite ad adernam pentru blocarea statului:
– CCR poate funcționa doar cu cvorum de minim 6 judecători
– 3 judecători pot solicita amânarea unei decizii (au cerut ieri, dar au fost refuzați de majoritate și acum urma ca a fost încălcată legea de majoritate).

Deci – 4 oameni, o minoritate în ccr, pot bloca ad aeternam o decizie, blocând țara complet. Ca au găsit domne ei chichița. Nebunie ! Bun. Dacă însă minoritatea de 4 refuză să voteze pur și simplu… se poate face ceva? Cam nu. Aici e nebunia :
– daca parlamentul schimba legea ccr – legea aia trebuie sa treacă tot pe la ccr care insa nu ar avea cvorum pe tema asta, deci iar s-ar bloca
– suspendarea celor care boicotează / revocare pentru abuz ? Tot de către ccr dar nu ar avea cvorum deci este imposibil
– referendum constituțional? Și ăla poate fi blocat de lipsa de cvorum de la ccr (ccr intervine în 3 etape distincte în caz de referendum). Deci nici asta nu merge”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Caramitru spune că o posibilă soluție ar fi aceea de a deschide dosar penal celor 4 judecători pentru abuz în serviciu.

„O soluție posibilă dar grea – dacă aia chiar o iau razna complet – este deschiderea de dosar penal celor 4 pentru abuz în serviciu (blocarea funcționării unei instituții fundamentale). Însă – Ridicarea imunității lor pentru anchetă se face tot de către CCR unde iar pot bloca cvorumul. Totuși, dacă fapta nu are legătură cu votul/opiniile lor (ci cu refuzul de a munci), există interpretări că imunitatea nu s-ar aplica absolut. Și dacă au condamnare penală își pierd pensia specială deci îi doare rău.

E ceva halucinant – însă e posibil să vedem niște lucruri halucinante în viforul apropiat. Ăștia 1 leu, 1 milimetru din furt și din privilegii nu vor să lase din mâna. Piromani demenți

Din comentarii aflu ceva interesant. Șefa CCR poate merge azi în guerilla juridică și să considere ca ședința de azi e o continuare a celei de ieri când a fost cvorum. E la limită. Ca să treacă așa – trebuie ca magistratul asistent (care certifică ce se întâmplă acolo) să semneze ca votul a fost ok (deși are risc penal personal) și ca monitorul oficial să publice deși ar fi presat să nu o facă ca nu a fost cvorum. Merită încercat! Dacă e guerilla să fie.

UPDATE: nu a funcționat, ședința a fost suspendată azi din lipsă de cvorum „, a mai scris acesta în postare.

