Ministrul USR, Radu Miruță, supărat că reforma lui Bolojan s-a blocat în haosul din CCR: ”Vă cam bateți joc”

Radu Miruță a reacționat pe rețelele de socializare după ce ședința Curții Constituționale a României (CCR) privind legea pensiilor magistraților a fost din nou amânată. Ministrul Apărării a acuzat o lipsă de responsabilitate din partea judecătorilor.

Ședința CCR s-a încheiat fără rezultat, după ce plenul nu a reușit să atingă cvorumul necesar. Inițial, doar cinci dintre cei nouă judecători au fost prezenți, iar președinta Curții a explicat că întreruperea deliberărilor este permisă doar dacă există un motiv legal. Următoarea întâlnire pentru continuarea discuțiilor este programată pe 16 ianuarie, la ora 10:00.

Ministrul Apărării, furios după amânarea ședinței CCR: ”J udeca ți și asumați-vă, nu vă bateți joc!”

Radu Miruță a comentat dur situația pe Facebook. Ministrul Apărării a transmis îngrijorarea față de întârzierea deciziei privind pensiile magistraților, o problemă cu efect direct asupra bugetului și sistemului judiciar. Amânarea ședinței prelungește incertitudinea și crește presiunea asupra CCR să ia o decizie clară până la următorul termen.

„CCR, vă cam bateți joc și duceți în derizoriu importanța instituției! Nu se poate să fii judecător CCR și să ieși din sală de 2 ori pentru a nu face cvorum, pe o temă cu impact major pentru România. Judecați și asumați-vă, nu vă bateți joc!”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

