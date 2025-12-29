Prima pagină » Actualitate » Decizia de ultim moment a judecătorilor, după ce susținătorul lui Călin Georgescu a îndemnat oamenii să ia cu asalt Guvernul

29 dec. 2025, 11:12, Actualitate
Judecătoria Sectorului 6 a pronunțat o hotărâre într-un dosar de instigare publică, după ce un susținător al lui Călin Georgescu și George Simion a îndemnat public, pe rețelele de socializare, la ocuparea forțată a clădirii Guvernului, înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Amendă penală și interdicții pentru susținătorul lui Călin Georgescu

Bărbatul, din București, a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 8.400 de lei pentru instigare publică, în formă continuată. Totodată, instanța a dispus aplicarea unei pedepse complementare, prin care acestuia i se interzice, pentru o perioadă de doi ani, exercitarea unor drepturi civile și politice.

În temeiul art. 396 alin. (2) şi (10) Cpp, condamnă pe inculpatul Constantinescu Gabriel pentru săvârşirea infracţiunii de instigarea publică, în formă continuată, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 8.400 lei (210 zile – amendă X 40 lei corespunzătoare unei zile amendă). În temeiul art. 67 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului, pe lângă pedeapsa principală, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi lit. b) C.pen. (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat), pe durata de 2 ani. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe hotărâre”, se arată în decizia instanţei.

Apelul la „revoluție”, motivul anchetei penale

Dosarul a fost deschis în luna mai, când Gabriel Constantinescu a fost plasat sub control judiciar de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. Procurorii au reținut că acesta a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care îndemna la acțiuni violente, în contextul tensiunilor generate de alegerile prezidențiale.

Nemulțumit de posibilitatea anulării alegerilor sau de un rezultat considerat fraudat, bărbatul a lansat un apel public către foști deținuți și rezerviști din armată, cerându-le să participe la o acțiune violentă în Piața Victoriei, cu scopul de a pătrunde în clădirea Guvernului. Mesajul a fost publicat inițial pe Facebook, iar ulterior a fost distribuit și pe TikTok.

