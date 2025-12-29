Avertisment meteo. Europa va fi paralizată de un anticiclon din Groelanda. Cât de afectată va fi România

România și întreaga Europă vor fi paralizată de o iarnă severă la trecerea dintre ani. Totul din cauza unui anticiclon din Groelanda care împinge aerul polar spre țara noastră. Conform Romica Jurca, aerul mai rece dinspre Insulă va mai pulsa pe continent până la sfârșitul anului.

Mai ajunge și în țara noastră mâine, cel mai probabil în partea de nord, după aceea în toate regiunile, dar ulterior vor vom avea pulsații și din partea anticiclonului dinspre Azore. Acesta ar veni cu un aer puțin mai cald. Oceanul Atlantic lucrează și el că tot generează formațiuni noroase, bogate în umezeală, care vor face o iarnă mai iarnă cu cantități mai mari de zăpadă în Europa vestică și de Nord-Vest. În țara noastră, cândva mai spre finalul acestei săptămâni, mai apar și ploi, dar și atunci există riscul de producere de polei. Deocamdată au fost actualizate codurile de vânt până diseară la ora 23:00 intensificări ale vântului în zonele de munte, în Carpații Meridionali oriental, bună parte din Moldova și Dobrogea, dar și în partea vestică și de sud a Olteniei, la noapte, când vântul va mai slăbi din intensitate, explică meteorologul

Viscol la Munte

Intensificări rămân în continuare în zona Carpaților Meridionali și în special în zona mai înaltă a acestora și la altitudini mari, în general de peste 1.700m se așteaptă în continuare 90-120km/h la altitudini mai mici până în 80-85km/h iar în zona de câmpie 50-70km/h și va fi zăpada deja existentă, va fi spulberată, vizibilitatea redusă, iar pe parcursul zilei de mâine, când vântul se va intensifica din nou în majoritatea regiunilor în cod galben vor fi Carpații Meridionali și de Curbură, dar și bună parte din Oltenia.

Și intensificări ale vântului vor fi aproape în fiecare zi până la finalul acestei săptămâni, ce-i drept, când în toate regiunile, când pe arii mai restrânse, când cu viteze mai mari sau mai mici. Și ninsorile astăzi vor fi foarte puține, slabe cantitativ prin zona Carpaților Orientali în următoarele ore și prin Moldova, nordul Bărăganului sau Dobrogea mâine-poimâine, explică Romica Jurca.

Ninsori în Banat și Transilvania

Precipitații sub formă de ninsoare sunt de așteptat în Banat, în Crișana, în Maramureș, bună parte din Transilvania și în continuare la munte, dar există riscul ca pentru scurt timp și din loc, în loc să mai apară averse și de lapoviță sau ploaie care să favorizeze producerea de polei. Oricum, temperaturile rămân destul de scăzute și chiar mai scad, prognozează meteorologii.