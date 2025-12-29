Inter Milano, echipa antrenorului român Cristian Chivu, și-a asigurat primul loc în clasamentul campionatului de fotbal al Italiei la finalul anului 2025.

Milanezii au învins la limită în deplasare, cu scorul de 1-0, formația Atalanta Bergamo, într-un meci din etapa a 17-a a sezonului, disputat duminică seara.

Chivu, lider în Serie A la final de 2025! „Reacționăm și noi la dificultăți”

În urma acestui succes, Inter Milano a acumulat 36 de puncte și le-a depășit în clasament pe AC Milan (35 puncte) și SSC Napoli (34 puncte), învingătoare la rândul lor în această rundă, în partidele cu Hellas Verona (3-0), respectiv Cremonese (0-2).

Pe poziția a patra se află Juventus Torino, cu 32 de puncte, după victoria obținută sâmbătă la Pisa (2-0).

„În fotbal, nimic nu poate fi luat de bun; pentru a fi competitiv, trebuie să îndrăznești și să demonstrezi asta pe teren. Deocamdată, clasamentul spune asta, dar nu este suficient: este încă decembrie, prima jumătate a sezonului nu s-a terminat încă, iar drumul este lung.

Știm că avem de lucru, uneori chiar luptând împotriva nedreptății cu cei care cred că totul este de la sine înțeles, dar știm că terenul decide. Reacționăm și noi la dificultăți! Suntem gata să muncim și mai mult”, a declarat Cristi Chivu, după Atalanta – Inter 0-1.

Cum a reacționat Chivu la acuzele lui Conte

Cristi Chivu a fost notat cu 6,5 de către jurnaliștii italieni, care au subliniat că Inter continuă să domine partidele de o manieră categorică de când românul a fost numit principal.

”Am spus deja că nu-mi pasă de ce zice Conte și rămân consecvent. Dacă cineva vrea să facă scandal, eu nu o voi face. Vreau să transmit valori, pentru că se poate juca fotbal și fără a-l amesteca cu alte lucruri care lasă un miros… Cine vrea să facă scandal, să o facă” – Chivu, despre declarația lui Conte.

Antonio Conte a dat de înțeles că Napoli, campioana în exercițiu, nu are aceleași șanse la câștigarea titlului precum Inter, Juventus și AC Milan, echipe cu mai multe performanțe pe plan intern.