Prima pagină » Știri externe » Zelenski dezvăluie ce i-a cerut lui Trump pentru pacea din Ucraina: „Trump a discutat cu Putin toate cele 20 de puncte ale planului”

🚨 Zelenski dezvăluie ce i-a cerut lui Trump pentru pacea din Ucraina: „Trump a discutat cu Putin toate cele 20 de puncte ale planului”

29 dec. 2025, 11:51, Știri externe
12:36

UPDATE. Negociatorii nu au ajuns la un acord cu privire la cine va controla o posibilă zonă liberă demilitarizată din Donbas

„În ceea ce privește retragerea din Donbas. Nu este o noutate că rușii își doresc acest lucru. În visele lor roz, ne-ar dori să nu mai fim pe teritoriul țării noastre și aceste vise durează de mai mulți ani. Dar avem propriul noastru pământ, propria noastră integritate teritorială, propriul noastru stat și propriile noastre interese. Vom acționa în conformitate cu interesele Ucrainei”, a precizat Zelenski.

Zelenski este pregătit să se întâlnească în orice format, dar cuvintele lui Putin trebuie să coincidă cu acțiunile

„Pare ciudat că, pe de o parte, Putin spune că vrea să încheie războiul, iar pe de altă parte, comunică că este pregătit și dorește să continue războiul, lovindu-ne cu rachete. Aceste acțiuni nu coincid cu retorica aparent pașnică pe care o folosește cu Trump. Cum să ne întâlnim, în ce format să cădem de acord – nu ne pasă, suntem pregătiți. Este important ca acțiunile și cuvintele liderului rus să coincidă”, a spus șeful statului ucrainean.

Rusia ar trebui să se gândească deja la un „plan B” – despre sfârșitul războiului, – Zelenski

„În Ucraina a existat întotdeauna un «plan A», nu am dorit niciodată război. În Rusia, însă, «planul A» a fost războiul. Și, după părerea mea, ar trebui să se gândească deja la un plan B – anume despre sfârșitul războiului”, a spus președintele Ucrainei, răspunzând la întrebarea dacă Kievul sau Washingtonul au un „plan B” în cazul în care Moscova nu acceptă pacea și continuă agresiunea.

Controlul zonei economice libere este discutat, dar nu există încă detalii, spune Zelenski

Șeful statului a declarat că monitorizarea încetării focului va fi asigurată de partenerii Ucrainei. Este vorba atât de control tehnic, cât și de prezență, iar toate mecanismele corespunzătoare vor fi specificate în garanțiile de securitate pentru Ucraina. În același timp, întrebarea cine anume va controla o posibilă așa-numită zonă liberă demilitarizată din Donbas nu a fost încă rezolvată. Potrivit președintelui, deocamdată, discuția se referă doar la o zonă economică liberă.

Zelenski: pentru planul din 20 de puncte este necesar un grup de lucru cvadripartit

Președintele a declarat că Ucraina lucrează deja cu SUA în format bilateral și cu Europa în format trilateral. Iar pentru pregătirea planului din 20 de puncte, care urmează să fie semnat de Ucraina, SUA, Europa și Rusia, este necesar un grup tehnic cvadripartit.

Planul de pace în 20 puncte trebuie să fie ratificat prin referendum, spune Zelenski

Președintele a declarat că, dacă Rusia refuză acordul și continuă războiul, SUA, împreună cu Europa, vor continua să sprijine Ucraina. Iar Ucraina consideră că este necesar să consolideze planul în 20 puncte prin referendum, deoarece aceasta este cea mai puternică formă de legitimare a unei astfel de decizii – prin voința a milioane de cetățeni.

În același timp, garanțiile de securitate trebuie să fie:
▪️ aprobate de Congresul SUA
▪️ confirmate de parlamentul Ucrainei
▪️ susținute de parlamentele europene în cadrul „coaliției celor hotărâți”

12:17

UPDATE. Zelenski a dezvăluit care sunt cele două probleme rămase în planul de 20 de puncte, despre care a vorbit Trump

„Rămân două probleme. Acestea sunt ZNPP (Zaporizhzhia Nuclear Power Plant) și modul în care va funcționa, dar și problema teritoriilor. Acestea sunt cele două probleme care au rămas în documentul de 20 de puncte. Și de aceea am spus că planul de 20 de puncte este pregătit în proporție de 90%”, a declarat președintele Ucrainei.

Zelenski a subliniat faptul că Ucraina are dreptul absolut de a refuza orice propunere, chiar și de la partenerii cheie, dacă aceasta nu corespunde intereselor naționale

Președintele a explicat că procesul de negociere este complex: multe decizii trec prin sute de întrebări și mii de detalii. Uneori, Ucraina spune „nu”, alteori găsește un compromis, iar alteori este de acord

„Este o luptă diplomatică absolut normală”, a adăugat Zelenski.

11:52

UPDATE. Peskov a anunțat condiția Rusiei pentru o încetare a focului. „Kievul trebuie să retragă forțele armate din Donbas”

La scurt timp după declarația lui Zelenski, purtătorul de cuvânt al Krmlinului, Dimitri Peskov, a transmis condiția Rusiei pentru încetarea focului.

„Kievul trebuie să retragă forțele armate din Donbas”.

Conform estimărilor rusești, Rusia controlează în prezent o cincime din Ucraina, inclusiv Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, aproximativ 90% din Donbas, 75% din regiunile Zaporijia și Herson și fâșii din regiunile Harkov, Sumî, Mykolaiv și Dnipropetrovsk.

„Ucraina va primi garanții de securitate“, acesta este condiția pe care Volodimir Zelenski i-a pus-o, duminică, președintelui american Donald Trump pentru a ajunge la un acord de pace. În cadrul unei întâlniri cu presa de luni dimineață, președintele Ucrainei a mărturisit că i-a cerut lui Trump garanții de până la 50 de ani, însă planul de pace prevedea garanții de securitate americane de numai 15 ani.

„Toți ne dorim ca războiul să se încheie. Și atunci se va încheia starea de război. Doar atunci. Dar încetarea stării de război va avea loc când Ucraina va primi garanții de securitate. Fără garanții de securitate, acest război nu se va încheia cu adevărat. Nu putem spune că s-a încheiat. Pentru că ar putea exista riscul unei noi agresiuni din partea unui astfel de vecin”, a declarat președintele Ucrainei.

Într-o conferință de presă de aseară, Zelenski le-a spus reporterilor că garanțiile de securitate dintre SUA și Ucraina sunt acum „100% convenite” – sugerând că a acceptat oferta lui Trump pe 15 ani, potrivit Sky News. Cu toate acestea, Zelenski i-a cerut lui Trump garanții de până la 50 de ani, indicând diferențele dintre părți.

„I-am spus că avem deja un război care durează de aproape 15 ani. Prin urmare, ne-ar plăcea foarte mult ca garanțiile să fie mai lungi. I-am spus că ne-ar plăcea să luăm în considerare o perioadă de 30-40-50 de ani. Aceasta ar fi o decizie istorică a președintelui Trump. Președintele a spus că se va gândi la asta”, a declarat Volodimir Zelenski, luni dimineața, reporterilor.

Încă nu este clar ce oferă SUA în materie de garanții de securitate Ucrainei, Trump arătându-se, în mod regulat, reticent în a angaja forțe americane pentru a asigura pacea în zonă.

Alte garanții care implică țări europene nu sunt chiar în același stadiu, dar au fost „aproape convenite”, a adăugat Zelenski.

Între timp, Kievul vrea să organizeze o întâlnire a partenerilor din SUA și Europa în Ucraina, în ianuarie.

După spusele lui Zelenski, secretarul RNBO, Rustem Umerov, se află deja în coordonare cu partenerii, iar Kievul face tot posibilul pentru ca negocierile să aibă loc pentru prima oară în Ucraina. După aceea, mai sunt planificate:
▪️ o întâlnire a liderilor europeni cu Ucraina în formatul „coaliției celor dispuși”
▪️ adoptarea de documente la nivel de lideri
▪️ pregătirea întâlnirii dintre Trump și liderii europeni

Ucraina speră să finalizeze toate etapele în ianuarie, după care ar putea avea loc negocieri cu Rusia într-un format convenit.

Zelenski: Trump a discutat cu Putin toate cele 20 de puncte ale planului de pace, punct cu punct

„Și el (Trump – n.r.) a spus că Putin este pregătit. Nu vreau să intru în detalii acum. Dar i-am spus președintelui că este foarte important pentru noi, nu este prima dată când Putin spune ceva și apoi face altceva. Pentru noi este important să se potrivească cuvintele cu acțiunile lui”, a precizat Volodimir Zelenski.

Potrivit unei surse Fox News, întâlnirea dintre Zelenski și Trump, de ieri, ar putea deschide ușa negocierilor dintre Ucraina și Rusia. Sursa citată a menționat că, pentru prima dată în ultimii cinci ani, Zelenski ar putea vorbi la telefon cu președintele rus Vladimir Putin.

Fox News: Întâlnirea dintre Trump și Zelenski ar putea deschide ușa primei conversații dintre președintele Ucrainei și Putin, după cinci ani

Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la începutul lui 2026. Garanțiile de securitate, pe agendă

