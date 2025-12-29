🚨 Zelenski dezvăluie ce i-a cerut lui Trump pentru pacea din Ucraina: „Trump a discutat cu Putin toate cele 20 de puncte ale planului”

12:36

„În ceea ce privește retragerea din Donbas. Nu este o noutate că rușii își doresc acest lucru. În visele lor roz, ne-ar dori să nu mai fim pe teritoriul țării noastre și aceste vise durează de mai mulți ani. Dar avem propriul noastru pământ, propria noastră integritate teritorială, propriul noastru stat și propriile noastre interese. Vom acționa în conformitate cu interesele Ucrainei”, a precizat Zelenski.

Zelenski este pregătit să se întâlnească în orice format, dar cuvintele lui Putin trebuie să coincidă cu acțiunile

„Pare ciudat că, pe de o parte, Putin spune că vrea să încheie războiul, iar pe de altă parte, comunică că este pregătit și dorește să continue războiul, lovindu-ne cu rachete. Aceste acțiuni nu coincid cu retorica aparent pașnică pe care o folosește cu Trump. Cum să ne întâlnim, în ce format să cădem de acord – nu ne pasă, suntem pregătiți. Este important ca acțiunile și cuvintele liderului rus să coincidă”, a spus șeful statului ucrainean.

Rusia ar trebui să se gândească deja la un „plan B” – despre sfârșitul războiului, – Zelenski

„În Ucraina a existat întotdeauna un «plan A», nu am dorit niciodată război. În Rusia, însă, «planul A» a fost războiul. Și, după părerea mea, ar trebui să se gândească deja la un plan B – anume despre sfârșitul războiului”, a spus președintele Ucrainei, răspunzând la întrebarea dacă Kievul sau Washingtonul au un „plan B” în cazul în care Moscova nu acceptă pacea și continuă agresiunea.

Controlul zonei economice libere este discutat, dar nu există încă detalii, spune Zelenski

Șeful statului a declarat că monitorizarea încetării focului va fi asigurată de partenerii Ucrainei. Este vorba atât de control tehnic, cât și de prezență, iar toate mecanismele corespunzătoare vor fi specificate în garanțiile de securitate pentru Ucraina. În același timp, întrebarea cine anume va controla o posibilă așa-numită zonă liberă demilitarizată din Donbas nu a fost încă rezolvată. Potrivit președintelui, deocamdată, discuția se referă doar la o zonă economică liberă.

Zelenski: pentru planul din 20 de puncte este necesar un grup de lucru cvadripartit

Președintele a declarat că Ucraina lucrează deja cu SUA în format bilateral și cu Europa în format trilateral. Iar pentru pregătirea planului din 20 de puncte, care urmează să fie semnat de Ucraina, SUA, Europa și Rusia, este necesar un grup tehnic cvadripartit.

Planul de pace în 20 puncte trebuie să fie ratificat prin referendum, spune Zelenski

Președintele a declarat că, dacă Rusia refuză acordul și continuă războiul, SUA, împreună cu Europa, vor continua să sprijine Ucraina. Iar Ucraina consideră că este necesar să consolideze planul în 20 puncte prin referendum, deoarece aceasta este cea mai puternică formă de legitimare a unei astfel de decizii – prin voința a milioane de cetățeni.

În același timp, garanțiile de securitate trebuie să fie:

▪️ aprobate de Congresul SUA

▪️ confirmate de parlamentul Ucrainei

▪️ susținute de parlamentele europene în cadrul „coaliției celor hotărâți”