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Eco Sud marchează un moment istoric pentru România. 100% din deșeurile generate în regiunea București–Ilfov sunt tratate înainte de eliminare

Eco Sud marchează un moment istoric pentru România. 100% din deșeurile generate în regiunea București–Ilfov sunt tratate înainte de eliminare
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România face un pas major către modelul european de economie circulară. Începând cu 1 mai, regiunea București–Ilfov a atins un nou prag în gestionarea deșeurilor municipale: 100% din deșeurile generate în regiune sunt tratate înainte de eliminare, iar 55% din cantitatea totală este deviată de la depozitare.

Performanța marchează o schimbare structurală în sistemul de gestionare a deșeurilor și apropie București–Ilfov de practicile aplicate în cele mai dezvoltate capitale europene.

Eco Sud SA, compania care deține și operează Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Vidra (CMID Vidra), anunță atingerea acestui reper prin infrastructura integrată de tratare disponibilă în regiune și prin atribuirea fluxurilor de deșeuri către instalațiile specializate.
Pentru prima dată în istoria regiunii, întreaga cantitate de deșeuri municipale generate în București–Ilfov trece prin procese de tratare înainte de eliminare.

Peste 40.000 de tone de materiale revin anual în economia circulară

Unul dintre rezultatele importante ale noului sistem îl reprezintă cantitatea de materiale recuperate și reintroduse în circuitul economic. Peste 40.000 de tone/an de materiale reciclabile sunt recuperate și pot reveni în economia circulară.
În același timp, 55% din cantitatea totală de deșeuri este deviată de la depozitare, ceea ce înseamnă o reducere semnificativă a cantității de deșeuri care ajung să fie eliminate prin depozitare.

Datele privind tratarea deșeurilor sunt susținute de raportările privind trasabilitatea fluxurilor de deșeuri, realizate zilnic de operatorii de colectare din București și Ilfov către Garda Națională de Mediu, Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate și alte autorități publice.

O infrastructură regională de peste 1,5 milioane de tone pe an

Sistemul integrat București–Ilfov este susținut de trei mari capacități de tratare:
– CMID Vidra, deținut de Eco Sud SA, cu instalația TMB cu o capacitate de 920.000 tone/an;
– instalația Iridex, din nordul Bucureștiului, cu o capacitate de 260.000 tone/an;
– instalația Romwaste, tot în nordul Capitalei, cu o capacitate de 328.000 tone/an.

Capacitatea totală de tratare ajunge astfel la 1.547.520 tone/an, peste necesarul anual estimat al regiunii București–Ilfov, de aproximativ 1.200.000 tone/an. Rezultă o rezervă operațională de peste 347.000 tone/an, care oferă sistemului o capacitate suplimentară importantă.

Deșeurile municipale în amestec nu mai sunt depozitate direct la Vidra

Una dintre cele mai importante schimbări produse, începând cu 1 mai, este transformarea rolului depozitului ecologic Vidra.

Deșeurile municipale în amestec nu mai sunt eliminate direct în depozit. La Vidra ajung exclusiv:
– refuz de sortare;
– refuz de tratare;
– fracția CLO (Compost-Like Output), rezultată în urma proceselor de tratare.

Prin această schimbare, depozitul devine ultima etapă a unui proces complex, în care deșeurile sunt mai întâi tratate și din care sunt recuperate materialele și fracțiile valorificabile.

CMID Vidra, motorul transformării

CMID Vidra reprezintă principalul punct al acestei infrastructuri. Complexul include instalația TMB cu cea mai mare capacitate din Europa, o instalație de producere a energiei electrice din biogaz cu o capacitate instalată de 3,5 MW, stație de sortare, instalație de compostare pentru deșeuri vegetale, instalații de tratare biologică, instalație pentru deșeuri din construcții și demolări și un depozit ecologic destinat fracțiilor reziduale rezultate după tratare.

Platforma este digitalizată și utilizează tehnologii inteligente, inclusiv soluții bazate pe inteligență artificială pentru optimizarea operațională.
„Atingerea acestui moment istoric demonstrează că România poate construi și opera infrastructură de mediu la standarde europene de vârf. Faptul că 100% din deșeurile municipale din București–Ilfov sunt tratate înainte de eliminare și că deșeurile brute nu mai ajung în depozit reprezintă o schimbare structurală majoră pentru protecția mediului și pentru viitorul gestionării deșeurilor în România”, a declarat Adrian Scarlat, director general al Eco Sud SA.

Prin noul model, București–Ilfov face un pas important de la paradigma depozitării deșeurilor către un sistem bazat pe tratare, recuperare, valorificare și economie circulară.

Articol susținut de Eco Sud.

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