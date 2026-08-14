Premierul interimar, Ilie Bolojan, dă asigurări în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică a României după oprirea centralei nucleare de la Cernavodă.

Acesta spune că ”nu există riscuri” și spune că sistemul energetic este stabil. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, premierul interimar a anunțat că s-au luat măsuri pentru ca energia nucleară lipsă să fie compensată.

”Sistemul energetic este stabil după ce ieri, din cauza scăderii debitului Dunării, a fost necesară oprirea controlată a Unității 2 a Centralei de la Cernavodă. Toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național. Pe termen scurt, împreună cu Dispecerul Energetic Național, am luat măsuri ca energia nucleară lipsă, circa 650 MW, aproape 10% din totalul consumului la nivel național, să fie compensată prin producție hidro, eoliană, pe cărbune și importuri. Mulțumesc celor implicați în acest efort și tuturor românilor care au înțeles să-și reducă seara consumul.

Am notificat Comisia Europeană cu privire la situația de criză și avem o capacitate transfrontalieră de import de aproximativ 4.000 MW. Dar România are nevoie nu doar de stingerea incendiilor. Are nevoie și de măsuri pe termen lung. În domeniul energiei, deciziile privind investițiile și politicile publice își arată rezultatele în 2–3 ani. Când nu faci ce trebuie ani de zile, nu există soluții magice pentru a rezolva problemele de pe o zi pe alta”, a scris Ilie Bolojan pe rețeaua socială.

Bolojan anunță deblocarea proiectului Bala 2. Nivelul apei pe Dunărea Veche ar putea crește cu peste un metru

Totodată, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat deblocarea proiectului Bala 2, o investiție hidrotehnică importantă pentru asigurarea debitului necesar funcționării în condiții de siguranță a reactoarelor de la Cernavodă. Potrivit premierului, lucrările ar putea duce la creșterea nivelului apei pe Dunărea Veche cu peste un metru și aproape la dublarea debitului.

”Situația dificilă în care ne aflăm, în urma închiderii ambelor grupuri de la Cernavodă, este consecința secetei din bazinul Dunării, dar și rezultatul multor ani în care s-au acumulat lipsa de viziune, deciziile proaste și fuga de răspundere. De exemplu, dacă lucrările proiectate și avizate pentru creșterea debitului Dunării spre Cernavodă ar fi fost prioritizate și nu amânate cu anii, am fi avut centrala nucleară în funcțiune și aproape 20% din necesarul de energie asigurat de aceasta.

Când ai o funcție de răspundere, gândești pe termen lung, faci ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine. Așa am acționat în toți anii din administrație. Așa fac și acum. Am semnat azi decizia de constituire a grupului interministerial pentru deblocarea proiectului Bala 2, menit să asigure debitul necesar funcționării fără probleme a unităților de la Cernavodă.

”În 3 ani, am putea finaliza lucrările și asigura apa de răcire atât pentru reactoarele 1 și 2, cât și pentru reactoarele 3 și 4.”

Proiectul cuprinde o serie de lucrări hidrotehnice, lucrări de dragare și lucrări pentru siguranța navigației. Conform datelor din proiect, realizarea investiției ar permite creșterea nivelului apei pe Dunărea Veche cu peste un metru și aproape o dublare a debitului. Studiul de fezabilitate a fost început în urmă cu 10 ani. Din 2024, proiectul are toate avizele și aprobările, inclusiv Hotărârea de Guvern privind indicatorii. Din păcate, Ministerul Transporturilor nu l-a considerat prioritar și nu l-a finanțat.

Îl prioritizăm, îl deblocăm, reverificăm soluțiile propuse, aducem prețurile la zi și asigurăm finanțarea. Administrația Fluvială de la Galați va organiza licitația pentru proiectare și execuție. Realist, în 3 ani, am putea finaliza lucrările și asigura apa de răcire atât pentru reactoarele 1 și 2, cât și pentru reactoarele 3 și 4. România are nevoie de soluții reale, cinstite, de viziune pe termen lung și adevăr, nu de populism și minciună. Doar așa putem avea un sistem energetic sigur și stabil”, a încheiat Ilie Bolojan.