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Senatorul PSD Radu Oprea acuză ONG-urile de mediu că au blocat un proiect de restaurare care ar fi putut salva centrala de la Cernavodă

Malina Maria Fulga
Senatorul PSD Radu Oprea acuză ONG-urile de mediu că au blocat un proiect de restaurare care ar fi putut salva centrala de la Cernavodă
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Prezent în emisiunea „Subiectul zilei” cu Răzvan Dumitrescu, senatorul PSD Radu Oprea a dezvăluit cum ONG-urile de mediu au blocat un proiect pe brațul Bala, care ar fi putut să asigure apă pentru răcirea centralei de la Cernavodă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

„ONG-urile au intervenit să se refacă cu totul studiul de fezabilitate. Și așa s-a blocat proiectul”

Radu Oprea a vorbit despre Hotărârea de Guvern din 2024 privind restaurarea zonei de bifurcație a brațului Bala pe Dunăre, proiect aprobat și trimis către Comisia Europeană la aceea vreme. Senatorul PSD spune că, deși proiectul era aprobat și trimis spre finanțare la Comisia Europeană, ar fi intervenit ONG-urile de mediu. Acestea au cerut să se realizeze un nou studiu de fezabilitate, motiv pentru care proiectul a rămas blocat, spune el.

„Proiectul unde HG-ul a fost aprobat, HG-ul cu indicatorii tehnico-economici, în ședința de guvern din 2024, a plecat spre finanțare la Comisia Europeană, că trebuia să fie prin POT pe transport. Și acolo ce credeți că s-a întâmplat? ONG-urile au venit, au intervenit să se refacă cu totul studiul de fezabilitate. Și așa s-a blocat”, afirmă Radu Oprea.

Moderatorul emisiunii, Răzvan Dumitrescu, revoltat de situație, a intervenit ferm. Acesta a subliniat absurdul situației. Proiecte pregătite ani de zile ajung să fie blocate peste noapte de ONG-uri.

„Eu zic să ne aruncăm în aer cu toții, pentru că aici vă jucați cu nuclearul. Știți ce se întâmplă la un moment dat dacă nu puteți răci un reactor chiar și închis? Știți ce se întâmplă? Se întâmplă o nenorocire, ca să fie clar. Bine că se joacă unii, niște ONG-uri, la Comisia Europeană și opresc în sfârșit proiectul care, din 2016, modificat fiind tot prin discuțiile cu ONG-urile, urma să prindă contur. Și după aia ne întrebăm aici, pentru că suntem în război politic, de ce n-ați făcut din 2024 și până acum nimic?”, a concluzionat moderatorul

Reactorul 1 al centralei de la Cernavodă a fost închis controlat pe 27 iulie. Ulterior, joi, 13 august, la ora 07:00, a urmat și oprirea celui de-al doilea reactor. Aceste acțiuni vin ca urmare a nivelului extrem de scăzut al Dunării, generat de seceta severă din această vară.

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