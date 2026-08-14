Alertă, vineri dimineață, pe litoralul românesc. Un fragment dintr-o dronă a fost descoperit la Costinești, la doar o zi după ce un alt aparat de zbor a fost găsit în apropierea plajei și scos din apă de scafandrii militari.

Resturile dronei au fost găsite agățate într-un post de salvamar. Turiștii au observat fragmentele și au alertat autoritățile, care au intervenit imediat la fața locului. Polițiștii au securizat zona și au restricționat accesul pe plajă în apropierea cabinei salvamarului.

”Ministerul Apărării Naţionale a fost informat joi, 13 august, în jurul orei 08.30, despre prezenţa unui fragment de dronă aeriană în zona Terasa Tineretului din Costineşti, judeţul Constanţa, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. În jurul orei 10.40, Garda de Coastă a solicitat sprijinul Forţelor Navale Române pentru a interveni cu o echipă de scafandri de luptă EOD”, a transmis Ministerul Apărării.

În urma verificărilor, echipa EOD a stabilit că fragmentul nu prezintă risc pirotehnic, iar acesta a fost predat către Garda de Coastă.

Accesul turiştilor în zonă a fost restricţionat.

Un alt aparat a fost găsit joi, în mare

Descoperirea de vineri vine la doar o zi după o altă alertă la Costinești. Joi, o dronă a fost identificată în zona Tineretului din Costinești, la aproximativ 15 metri de stabilopozi, după ce un apel la 112 a anunțat prezența acesteia.

Scafandrii militari au intervenit și au scos aparatul din apă. Zona a fost izolată preventiv, iar accesul turiștilor a fost restricționat până când specialiștii au verificat obiectul.

Prefectul județului Constanța, Adrian-Teodor Picoiu, a confirmat că obiectul observat joi dimineață în zona Tineretului din Costinești este un obiect zburător fără pilot.

„În jurul orei 8.15, a fost primit un apel 112 prin care se comunică o posibilă drona în zona Tineretului din Costinesti, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Conform procedurilor, au intervenit IPJ, SRI, Garda de Coastă, ISU şi IJJ fiecare pe competenţele specifice. Până la ora asta pot confirma că este un obiect zburător fără pilot, ce urmează a fi evaluat de structurile abilitate”, a declarat prefectul judeţului Constanţa.

În urma verificărilor, Ministerul Apărării Naționale a transmis că fragmentul găsit joi nu prezenta risc pirotehnic, respectiv nu avea încărcătură explozivă. Cazul a fost preluat de procurori pentru cercetări.